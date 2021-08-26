بداية قوية للخريف.. المناخ الزراعي يتوقع أمطارا وسحبا رعدية قريبا

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه من المتوقع أن يشهد بداية الخريف أمطارا مبكرة، وزيادة كبيرة في الرطوبة الجوية.

أضاف فهيم، في تصريحات له اليوم، أنه وفقاً لمتغيرات الطقس في العالم تلاحظ ازدياد قوة المنخفضات المدارية والحرارية والذي يعود لسخونة الطقس بشكل عام في نصف الكرة الشمالي، والمسبب الرئيسي لها هو الاحتباس الحراري.

ويبدأ الخريف في مصر فلكياً في الثاني والعشرين من سبتمبر المقبل، وينتهي في الحادي والعشرين من ديسمبر من كل عام.

توقعات بعواصف رعدية غير مسبوقة ناتجة عن السحب الثقيلة

تابع بأنه من المتوقع أن تستمر الحرارة العالية خلال فصل الخريف المقبل، ويترتب على ذلك تمدد المنخفضات باتجاه مصر في وقت تتحرك فيه منخفضات حوض البحر المتوسط؛ والتي تحمل كتل هواء معتدلة في وجود ارتفاع الرطوبة؛ في تلك الفترة والتي ازدادت بفعل التغير المناخي، مما ينشأ خلالها حالات عدم استقرار تحمل في طياتها عواصف رعدية غير مسبوقة ناتجة عن السحب الثقيلة؛ والتي تنتج عن طريق ارتفاع الهواء الساخن لطبقات الجو العليا والتي قد ينتج عنها أمطار خريفية مبكرة خاصة على مناطق شمال الدلتا وسيناء وجبال البحر الأحمر.

«الري» ترفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع السيول

من جانبها، رفعت وزارة الموارد المائية والري درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع السيول خلال فصل الخريف، حيث وجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بالمرور على جميع منشآت السيول بمختلف المحافظات.

تنفيذ أكثر من ألف منشأ للحماية من أخطار السيول

وقال الوزير لـ «الوطن» إنه جرى تنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات عبارة عن سدود وبحيرات صناعية في الوجه القبلي والبحر الأحمر وسيناء، وهي تهدف إلى حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، فضلاً عن حصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية وأمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة.