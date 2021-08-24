حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 25-8-2021 في مصر

أصدرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، بيانًا منذ قليل، يوضح حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، إذ تشهد البلاد نهارًا طقسًا حارًا رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلاً للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا الأربعاء

وأوضح خبراء الهيئة أنّه من المتوقع أن تشهد البلاد ليلًا طقسًا معتدل الحرارة رطبًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ويتوقع أيضًا أن تتكوّن الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتتلاشى هذه الشبورة سريعًا في الساعة السابعة صباحًا تقريبًا.

وأضاف الخبراء في بيان الهيئة، أنّ بعض المناطق تشهد غدًا الأربعاء، نشاطًا للرياح يعمل على التقليل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا وهي؛ مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وذلك على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يقول الخبراء إن حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة أيضًا، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.75 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 35 25

الإسكندرية 31 26

وادي النطرون 33 25

طنطا 36 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 33 26

بلطيم 32 24

مطروح 30 21

السلوم 31 24

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 35 26

الزقازيق 35 26

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 25

العريش 33 25

رفح 33 24

رأس سدر 37 25

نخل 36 18

نويبع 38 29

طابا 36 25

كاترين 34 17

الطور 36 27

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 24

المنيا 36 24

أسيوط 37 23

سوهاج 38 24

قنا 39 26

الأقصر 41 25

أسوان 41 27

إدفو 41 27

أبوسمبل 41 25

الوادي الجديد 40 23

شلاتين 39 27

أبو رماد 37 28

حلايب 35 26

رأس حدربة 36 27