الصين تطلب فحص مختبرات أمريكية: يرجح أنها منشأ كورونا

منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، نهاية العام قبل الماضي، كانت الاتهامات كلها تتجه صوب الصين بشأن منشأ كورونا، خصوصا أن مدينة «ووهان» الصينية، كانت البؤرة الكبيرة الأولى التي ظهر فيها «كوفيد 19»، وسط اتهامات بأن الفيروس تم تسريبه من أحد المختبرات الصينية، لكن التحقيقات التي قامت بها منظمة الصحة العالمية، بضغط أمريكي لم تثبت ذلك بعد، إلا أن المفاجأة اليوم، أن الصين طالبت الأمم المتحدة رسميا، بفحص مختبرات أمريكية في إطار التحقيقات حول منشأ كورونا.

وفي مارس الماضي، أصدرت منظمة الصحة العالمية، أول تقرير بشأن التحقيقات في منشأ كورونا، بعد إرسال بعثة إلى مدينة «ووهان»، أكد أنه من غير المحتمل أن يكون فيروس كورونا تسرب من مختبر ووهان، كما تدعي الولايات المتحدة الأمريكية.

الصين البحث عن كورونا في المختبرات الأمريكية

أرسل الممثل الصيني الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، تشن شو، رسالة إلى منظمة الصحة العالمية، يطلب خلالها إجراء فحص لمختبرات بيولوجية أمريكية، ضمن تحقيقات التعرف على منشأ كورونا، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم».

وقال الدبلوماسي الصيني الرفيع، إنه «إذا أصر شخص ما على أن قضية تسرب المختبر ما تزال مفتوحة، فيجب أن يتم التحقيق علانية في مختبرات، مثل فورت ديتريك وجامعة ولاية كارولينا الشمالية».

وأكد الممثل الدبلوماسي الصيني، أن «فرضية تسرب الفيروس من معهد ووهان أمر غير مرجح، لكن إذا اعتقد شخص ما أن (كوفيد 19)، تم تخليقه بشكل مصطنع، فيجب أيضا فحص المختبرات الأمريكية».

25 مليون صيني يطالبون بضم مختبرات أمريكا لتحقيقات منشأ كورونا

ذكرت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية، أن هذه المرة الأولى التي تطلب فيها «بكين» رسميا من منظمة الصحة العالمية، فحص مختبرات أمريكية في إطار تحقيقات منشأ كورونا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ممثل الصين بالأمم المتحدة في جنيف، أرفق خطابه إلى مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، رسالة جماعية من 25 مليون مستخدم صيني للإنترنت بشأن منشأ كورونا.

ما المختبرات الأمريكية التي تريد الصين تفتيشها؟

تحدثت الصحيفة الصينية، عن المختبرات التي تريدي تفتيشها ضمن تحقيقات منشأ كورونا، موضحة أن معهد والتر ريد للأبحاث التابع للجيش الأمريكي، يوجد في فورت ديتريك بولاية ميريلاند، لافتة إلى أن المختبر يديره البنتاجون ويجري بحوث طبية حيوية، بما في ذلك عن الأمراض المعدية.

وأضافت الصحيفة، أن هناك تعاون بين مختبر فورت ديتريك، وفريق يرأسه عالم الأوبئة الأمريكي رالف باريك، من جامعة كارولينا الشمالية، وذكرت كذلك أنه كانت هناك عام 2003، نتائج أبحاث مشتركة لدى تلك المراكز تشير إلى التوصل لتقنيات متقدمة في مجال تركيب وتعديل فيروسات كورونا.

الخفافيش ضمن متهمي منشأ كورونا

يؤكد تقرير منظمة الصحة العالمية حول منشأ كورونا، الذي نشر في مارس الماضي، أن السيناريو الأكثر إمكانية للحدوث، هو أن فيروس كورونا انتقل من الخفافيش إلى حيوان، كوسيط نقل المرض لاحقا إلى الإنسان.

وكان مسؤولون صينيون، دعوا في السابق إلى النظر في بعض الروايات التي تشير إلى تسرب فيروس كورونا من مختبر فورت ديتريك العسكري الأمريكي، وكذلك من مختبرات شبيهة في بعض الدول.