سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 27-8-2021 بالبنوك

تختلف أسعار الدولار في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الدولار بشكل يومي، تستعرض «الوطن» سعر الدولار وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة في عدد من البنوك مثل بنك مصر والبنك الأهلي والبنك المركزي المصري، وغيرها، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم، سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

وفي بنك عودة، سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ليسجل نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، اليوم ، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وأيضا في البنك المركزي سجل سعر الدولار 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

واختلفت أسعار العملات العربية والأجنبية الأخرى، وذلك كما يلي:

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي، نحو 18.38 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع، و18.37 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وسجل 18.35 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وسجّل سعر اليورو في بنك مصر، نحو 18.38 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري، لنحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.