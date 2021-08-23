سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 23-8-2021 بالبنوك

يواصل سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 23 أغسطس الحالي، استقراره في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وذلك منذ نهاية الأسبوع الماضي حيث لم تشهد العملة أي زيادة في البيع أو الشراء.

ومن منطلق اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الدولار في مختلف البنوك، تقدم «الوطن» سعر الدولار وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الإثنين، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

في البداية سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، اليوم الإثنين نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي استقر سعر الدولار عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم، حالة من الثبات ليسجل نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم الاثنين، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB اليوم الأحد، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ونقل الموقع الرسمي لبنك الإسكندرية، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ليسجل نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

وفي بنك عودة، سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

أما عن أسعار العملات العربية والأجنبية الأخرى، فسجلت حالة من التباين وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الإثنين 23 أغسطس على النحو التالي:

ففي البداية شهد سعر صرف اليورو في البنك الأهلي، نحو 18.28 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، و 18.26 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، و18.22 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وسجّل في بنك مصر، نحو 18.24 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، وصل لنحو 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.