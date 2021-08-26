سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 26-8-2021 بالبنوك

يهتم المواطنون بمتابعة سعر الدولار بشكل يومي، ومختلف العملات، وفي هذا الصدد تقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة والمستمرة التي تقدمها لقرائها سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ليسجل نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، اليوم ، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وأيضا في البنك المركزي سجل سعر الدولار 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم، سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

وفي بنك عودة، سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم الخميس، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وجاءت أسعار العملات العربية والأجنبية الأخرى، على النحو التالي:

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري، لنحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، وصل لنحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف اليورو في البنك الأهلي، نحو 18.38 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع، و18.37 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وسجل 18.35 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وسجّل سعر اليورو في بنك مصر، نحو 18.38 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.