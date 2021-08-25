سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 25-8-2021 بالبنوك

بعد إعلان المملكة العربية السعودية رفع حظر الطيران عن عدد من الدول من بينها مصر، يبحث الكثيرون ممن يرغبون في العودة إلى الرياض عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس الجاري، في البنوك الحكومية والخاصة، والمؤسسات المصرفية.

ويرصد موقع جريدة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة في مجال الاقتصادي، سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 25 أغسطس الحالي، في بعض البنوك المصرية، والذي شهد استقرارا نسبيا، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصري

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري في بداية تعاملات اليوم، لنحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك cib

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

وجاءت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك على النحو التالي:

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، لنحو 18.29 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر، نحو 18.33 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع، و18.36 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.