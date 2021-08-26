ملامح خطر.. القصة الكاملة لوقف 1.63 مليون جرعة من لقاح موديرنا باليابان

«إجراء وقائى»، جملة تختصر تفاصيل كثيرة، دفعت السلطات الصحية في اليابان إلى إصدار قرار، اليوم الخميس، بوقف استخدام حوالي 1.63 مليون جرعة من لقاح موديرنا الأمريكي، لحين التحقق من دعاوى تنال من مدى سلامتها، وفقا لمخاوف أطلقتها إحدى شركات الأدوية المحلية، دفعت رئيس الوزراء للتواصل مع الشركة، لضمان الحد من تأثير هذا الإجراء على خطط تقديم التطعيم للمواطنين.

بلاغات بتلوث مواقع التلقيح بـ«موديرنا»

أعلنت وزارة الصحة اليابانية الإبلاغ عن وجود تلوث في عدة مواقع للتلقيح، ونقلت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية عن مسؤولين يابانيين، أن هناك جرعات ضمن الكمية التي يشملها القرار، ربما جرى إعطاؤها لمواطنين، مؤكدين أنه حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي آثار صحية ضارة لمن حصلوا عليها.

تعليق استخدام اللقاح وإجراء تحقيق

أوضحت شركة تاكيدا اليابانية للأدوية، المسؤولة عن بيع وتوزيع لقاح «موديرنا» في اليابان، أنها قررت تعليق استخدام الجرعات المصنعة في نفس خط الإنتاج الذي حدث به تلوث، كإجراء وقائي، كما طلبت من شركة موديرنا إجراء تحقيق طارئ، بينما لم تعط وزارة الصحة اليابانية وشركة تاكيدا، أي تفاصيل عن نوع التلوث، أو ما إذا كانت الجرعات المعنية قد وزعت خارج اليابان أو داخلها.

مشكلة لقاح «موديرنا» تأتى في الوقت الذي تقاوم فيه اليابان انتشار فيروس كورونا، وارتفاع عدد الإصابات بين مواطنيها، ووصول الحالات الجديدة اليومية إلى مستويات عالية جدا، إذ أصبحت الأوضاع تفرض ضغوطا شديدة على نظام الرعاية الصحية.

وقال رئيس مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو، في تصريحات صحفية، إن الحكومة وشركة تاكيدا يبحثان سبل تقليل تأثير واقعة لقاح موديرنا على تقدم التطعيم في اليابان، مؤكدا: «سنبذل قصارى جهدنا لتجنب أي تأثير على تقدم التطعيم، خاصة في مواقع العمل والمراكز الكبيرة».

تعهدات رئيس الوزراء بعد أزمة «موديرنا»

تعتمد اليابان كليًا على اللقاحات المطورة في الخارج من جانب شركتي فايزر وأسترازينيكا، وموديرنا، والأخيرة تعمل منذ منتصف شهر يونيو الماضي، في مراكز واسعة النطاق داخل اليابان، وتقدم خدمة الحصول على اللقاحات في أماكن العمل، وساعدت في تسريع انتشار التطعيم في اليابان، وبلغت نسبة من حصلوا على اللقاحات حوالي 43% من سكان اليابان.