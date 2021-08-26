بعد حفل خطوبة الزهراء لايق بكفر الشيخ.. تعرف على موعد الزفاف

في الثاني من أغسطس الجاري، أعلنت أسرة «الزهراء لايق حلمي قنديل»، قارئة القرآن أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطبتها لشاب يدعى أحمد رمزي ابن عمدة قرية «الشباس»، التابعة لمركز دسوق، وجرى قراءة الفاتحة، وأمس أقيم حفل خطوبة الزهراء لايق، في إحدى قاعات مدينة دسوق بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من مشايخ الأزهر ووزارة الأوقاف، فضلاً عن عدد من المنشدين الدينيين.

أناشيد دينية في حفل خطوبة الزهراء لايق

بدأ حفل خطوبة الزهراء لايق بأنشودة «نبي السماء»، حيث شاركها في إنشادها المبتهل حسام الأجاوي بالإذاعة والتليفزيون وسط فرحة الأهل، حيث بدت العروس طيلة الحفل سعيدة وشاركت في الابتهالات الدينية.

مشاهد من حفل خطوبة الزهراء لايق: «فستان ومكياج»

«فستان رمادس ومكياج وطرحة وتاج»، كان أبرز مشاهد حفل خطوبة الزهراء لايق، حيث أطلت الزهراء بهما بينما أطل عريسها أحمد رمزي ببذلة رمادي ورابطة عنق باللون الكحلي، وظهرا وهما متشابكا الأيدي وطوال الحفل سيطرت الفرحة على العروسين وذويهما، ابتهاجا بهما وسط الزغاريد والأغاني والموسيقى.

حفل خطوبة الزهراء لايق.. عريسها حافظ لكتاب الله

وعريس الزهراء لايق هو ابن قريتها وخريج كلية شريعة وقانون دفعة 2019، ويبلغ من العمر 25 عامًا، وهو من أوائل دفعته، وأيضا حافظًا لكتاب الله باعتباره خريجا أزهريا، حيث أحبا بعضهما البعض وتمنى العريس أن تكون الزهراء زوجته وأما لأبنائه، كما طلب من والده الارتباط بها منذ فترة وجرى تأجيل الحديث في موضوع الخطبة حتى تنتهي من الثانوية الأزهرية.

وعبر والد العريس، رمزي أبو داوود، عن سعادته بهذا الارتباط: «مش هلاقي أحسن من بنتنا الزهراء لابني أحمد، ودايما كلنا فخورين بيها، وهي متربية في وسطنا وعارفين إنها خلوقة ومتدينة وشرف لأي حد».

حفل زفاف الزهراء لايق بعد الخطوبة بـ3 سنوات

ووفقا لوالد العريس فأنه بعد حفل خطوبة الزهراء لايق، سيكون موعد الزفاف بعد 3 سنوات، «لما نشوف هتدخل كلية إيه، إحنا مش مستعجلين والاتفاق أنها هتكمل دراستها ولو دخلت كلية طب هما اللي هيحددوا ميعاد فرحهم، المهم إننا معاها للنهاية، واللي هي عاوزاه هيكون، شرف لينا تحقيق حلمها».

والزهراء لايق هي أول قارئة للقرآن الكريم من الفتيات، حيث رتلت القرآن أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة.