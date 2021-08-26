الحكومة تنفي تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتحري صحة ما نُشر على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، والتي نفت بدورها تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدة أنّه لا صحة لتأجيل موعد بدء العام الدراسي المقبل 2021/2022 تزامنا مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ الدراسة ستبدأ في مواعيدها المحددة وفقا للخريطة الزمنية المعلنة مسبقا، والمقرر لها أن تبدأ السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل، مُشددةً على الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظًا على صحة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنّ عملية تطعيم العاملين في وزارة التربية والتعليم بلقاحات فيروس كورونا، تشمل الموظفين والإداريين والسائقين والخدمات المعاونة، والقائمين على العملية التعليمية بالمدارس، مناشدة العاملين ضرورة التسجيل على الموقع الإلكتروني واختيار خانة «العاملين بالتربية والتعليم» بحد أقصى 31 من أغسطس الحالي، وينتظروا حصولهم على رسالة تلقي اللقاح خلال 72 ساعة من التسجيل، لضمان الحصول على الجرعات والانتهاء من تطعيم جميع القائمين على العملية التعليمية بالجرعة الثانية قبل بدء العام الدراسي.

وناشدت وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وحال وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).