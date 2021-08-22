الحكومة تنفي التراجع عن تنفيذ مشروع صناعة السيارة الكهربائية في مصر

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تراجع الدولة عن تنفيذ مشروع صناعة السيارة الكهربائية في مصر.

وتواصل المركز مع وزارة قطاع الأعمال العام، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتراجع عن مشروع إنتاج السيارة الكهربائية في مصر، مُوضحةً أنه تم بالفعل البدء في الخطوات التنفيذية للمشروع، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر باعتبارها وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة.

اتفاقيتان مع شركة «دونج فينج» لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية

ولفتت الوزارة إلى أن شركة النصر لصناعة السيارات وقعت اتفاقيتين مع شركة «دونج فينج»، إحدى كبريات الشركات الصينية لصناعة السيارات؛ لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية، مشيرة إلى استيراد 13 سيارة موديل «E70» كهربائية كاملة الصنع من شركة «دونج فينج» الصينية، وإطلاقها للاستخدام التجريبي على الطرق المصرية لمدة 3 أشهر؛ للتأكد من توافقها مع الأجواء المصرية، والوقوف على المواصفات النهائية لها قبل البدء في تصنيعها محليًا بمصانع شركة النصر للسيارات والتي ستحمل علامتها «نصر».

وأشارت الوزارة إلى أنَّه من المستهدف بدء إنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات، في النصف الثاني من عام 2022، لتكون أول سيارة كهربائية مصرية الصنع.

بدء إنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات في النصف الثاني من 2022

ويستهدف المشروع توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر والوصول إلى أكبر قدر ممكن من نسبة المكون المحلي، حيث تستهل شركة النصر لصناعة السيارات إنتاجها للسيارة الكهربائية بنسبة توطين تبلغ 50%، كما يجري التعاون مع إحدى الشركات المصرية في مجال البحوث والتطوير لتوطين تكنولوجيا السيارات الكهربائية في مصر

ويجري العمل على تأسيس شركة بمشاركة إحدى الجهات السيادية لتتولى إنشاء وإدارة محطات الشحن للسيارات الكهربائية، ومن المقرر إنشاء 3 آلاف محطة مزدوجة «6 آلاف نقطة شحن» للسيارات الكهربائية خلال 18 شهرًا.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على التعريفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية «121 قرشًا للكيلو وات ساعة»، وكذا تعريفة الشحن للسيارات الكهربائية 47.5 قرش للكيلو وات ساعة للمحطات متوسطة السرعة «بقدرة 22 كيلو وات»، و275 قرشًا للكيلو وات ساعة للمحطات فائقة السرعة «بقدرة 50 كيلو وات».

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة www.mpbs.gov.eg]www.mpbs.gov.eg.