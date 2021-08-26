إسعاد يونس ضيفة أولى حلقات الموسم الجديد من «سهرانين» مع أمير كرارة

يستعد الفنان أمير كرارة لبدء الموسم الجديد من برنامجه «سهرانين»، المذاع على قناة «ON»، حيث تحل الفنانة إسعاد يونس ضيفة على أولى حلقاته، المقرر إذاعتها يوم الأربعاء 8 سبتمبر، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتشارك في الحلقة المذيعة والمغنية زهرة رامي، التي من المقرر أن تقدم عدد من الأغاني خلال الحلقة، التي ستتحدث فيها النجمة إسعاد يونس عن مشوارها الفني الممتد في التمثيل والإنتاج وتقديم البرامج، فضلا عن ذكرياتها مع نجوم الفن والمواقف الطريفة التي جمعتها بهم على مدار مسيرتها الفنية الممتدة.

من «صاحبة السعادة» لـ«200 جنيه» إسعاد يونس تعيش نشاط فني

وتعيش الفنانة إسعاد يونس حالة من النجاح الفني، وذلك بعد ردود الأفعال الإيجابية عن دورها في فيلم «200 جنيه» للمخرج محمد أمين، حيث تؤدي خلال الفيلم شخصية «عزيزة السيد» وهو الدور الذي أعادها إلى السينما بعد سنوات من الغياب بعد أخر أدوارها أمام الزعيم عادل إمام في فيلم «عمارة يعقوبيان» للمخرج مروان حامد.

وتواصل إسعاد يونس تقديم برنامجها الشهير «صاحبة السعادة»، الذي أصبح من أشهر البرامج الحوارية في السنوات الأخيرة التي استضافت فيها مجموعة كبيرة من النجوم المصريين والعرب، بينما حلت الفنانة منى زكي ضيفة على أول حلقات الموسم الجديد من البرنامج.

أمير كرارة يستعد لـ«ملاك الموت»

ومن المقرر أن يكرر أمير كرارة التعاون مع المخرج بيتر ميمي، في تجربة سينمائية جديدة يستعد لها خلال الفترة المقبلة، في فيلم بعنوان «ملاك الموت» والذي يأتي ضمن سلسلة «المستضعفون» وهى عالم أفلام سينمائي على غرار عالم «مارفل» في هوليوود، والذي تم إطلاق أول أعمال تنتمى لهذا العالم بفيلم «موسى» المعروض حاليا في السينمات.

وظهر كرارة كضيف شرف في فيلم «موسى» وذلك لتهيئة الجمهور لظهوره في فيلم منفصل ضمن سلسلة الأفلام التي يقدمها المخرج بيتر ميمي، حيث قال كرارة في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»: «استعدوا لعالم سينمائي عربي، استنوا ملاك الموت، ليفل تانى للوحش».