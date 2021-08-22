بسبب إسعاد يونس.. أحمد حلمي يخدع زوجته منى زكي وينشر فيديو خاصا بها

كشف الفنان أحمد حلمى بطريقة ساخرة، عن فيديو خاص لزوجته الفنانة منى زكي، رفضت أن تشاركه للجمهور، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيس بوك.

أحمد حلمي يخدع منى زكي

ونشر الفنان أحمد حلمي، فيديو لمنى زكي، وهي تحاول الترويج لحلقتها التليفزيونية الجديدة مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج صاحبة السعادة، لتشاركه مع الجمهور، إذ حاولت أن تقول جملة «استنونى مع صاحبة السعادة إسعاد يونس»، لكنها لم تتمكن من قول الجملة كاملة.

وفى نهاية الفيديو، طلبت الفنانة مني زكي من زوجها أحمد حلمي، ألا يشارك الجمهور هذا الفيديو، لأنها لا تتمكن من فعل هذه الأمور على الرغم من سعادتها الكبيرة بالحلقة، لكنه قرر مشاركته للجمهور.

وبالفعل نشر الفنان أحمد حلمي الفيديو عبر صفحته الخاصة، وعلق عليه قائلًا: «إوعى حد يقول لها انى نزلت الفيديو».

منى زكي ضيفة صاحبة السعادة

يذكر أن الفنانة منى زكي، تحل ضيفة على برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس على شاشة قناة dmc مساء غد الاثنين.

ومن المنتظر أن تتحدث الفنانة منى زكي خلال الحلقة، عن كثير من الأمور، بينها كواليس مسلسلها الرمضاني لعبة نيوتن، وأيضًا عن قصة حبها هي والفنان أحمد حلمي، وكذلك ستتحدث عن أولادها.

مسلسل لعبة نيوتن

جدير بالذكر، أن الفنانة منى زكي، كانت شاركت فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل لعبة نيوتن، بجانب محمد فراج ومحمد ممدوح وعائشة بن أحمد وسيد رجب ومايان السيد وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف واخراج تامر محسن.