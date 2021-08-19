عزيزة السيد تعيد إسعاد يونس للسينما بعد 15 عاما بـ«200 جنيه»

يفصل الجمهور أيام قليلة عن طرح فيلم «200 جنيه» في دور العرض السينمائي، حيث حددت الشركة المنتجة يوم 25 أغسطس الجاري لعرض الفيلم، الذي يحمل عدد من المفاجأت للجمهور أبرزها، عودة الفنانة إسعاد يونس إلى شاشة السينما بعد غياب لنحو 15 عاما، منذ دورها في فيلم «عمارة يعقوبيان».

ونجحت «عزيزة السيد» في إقناع إسعاد يونس للعودة إلى السينما بعد فترة غياب في فيلم «200 جنيه» للمخرج محمد أمين، و«عزيزة» هى الشخصية التي تقدمها الفنانة الكبيرة ضمن أحداث الفيلم، حيث تقوم بدور محرك لأحداث الفيلم، وتختم اسمها على ورقة «بنكنوت» من فئة الـ200 جنيه، وهى الورقة التي تدور حولها أحداث الفيلم التي تتنقل من شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية ولكل منهم قصة مختلفة.

وكان آخر أدوار إسعاد يونس السينمائية في فيلم «عمارة يعقوبيان» للمخرج مروان حامد في 2006، إلا أنها شاركت في فيلم «زهايمر» كضيفة شرف أمام النجم عادل إمام في عام 2010.

إعلان فيلم «200 جنيه»

ويشارك في فيلم «200 جنيه» مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف من بينهم أحمد السقا، أحمد رزق، ليلى علوي، خالد الصاوي، إسعاد يونس، أحمد آدم، هاني رمزي، غادة عادل وأحمد السعدني، قصة وسيناريو أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين.

ويبدأ عرض الفيلم في دور العرض السينمائي بالمملكة العربية السعودية في 2 سبتمبر المقبل.

بينما أطلق الفنان أحمد سعد، خلال الساعات الماضية الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان «200 جنيه» عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، من كلمات عبدالله حسن، ألحان إسلام معز، وتوزيع عمرو صلاح.