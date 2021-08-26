 ضبط موظف بتهمة اختلاس مواد خام من شركة بإمبابة

قالت وزارة الداخلية إنه فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وبخاصة جرائم الاختلاس والإستيلاء على المال العام، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة استغلال مدير مخزن للخامات النوعية بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، موقعه الوظيفى وإختلس كميات من المواد الخام مما أضر بالشركة محل عمله.

محاولة المتهم لعدم اكتشاف جريمته

وتابعت: «أنه حرصاً من المتهم على عدم اكتشاف جريمته قام بنزع كارت بطاقة التعريف والصلاحية من البراميل المحفوظ بها تلك المواد المختلسة الصالحة للاستخدام ولصقها على براميل أخرى لذات المواد منتهية الصلاحية مما أضر بالشركة بمبالغ مالية تمثل تكاليف مستلزمات الإنتاج، كما أمكن ضبط المستندات المؤيدة للواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.