جرائم هزت إمبابة.. مدمن يقطع جثمان شقيقه نصفين وسيدة تفصل رأس زوجها

جرائم أسرية مروعة هزت إمبابة، قبل 7 أيام سرت حالة من الرعب والهلع بين عدد من المواطنين في إمبابة والوراق بعد العثور على أشلاء آدمية عبارة عن قدمين والنصف السفلي لجثمان شاب بأحد الشوارع في إمبابة، وعلى بعد 3 كيلو مترات وتحديدًا في منطقة الوراق، تم العثور على أشلاء آدمية عبارة عن الجزء العلوي لشاب، حيث تلقت المباحث بلاغين بتلك الأشلاء على مدار يومين متتابعين، ونجحت في غضون ساعات من تحديد هوية القتيل، وهو حلاق من منطقة إمبابة، وباستجواب شقيقه الأصغر تبين أنه هو من قتل شقيقه، بعد أن ادعى عدم معرفته بالواقعة ولكن بتضيق الخناق عليه انهار واعترف بتفاصيل الجريمة.

رفض سداد ديون شقيقه فقتله ومثل بجثمانه

جلس المتهم بقتل شقيقه الأكبر في إمبابة، يشرح تفاصيل جريمته بقوله: «أخويا كان مرتاح وظروفه حلوة وطلبت منه يسدد ديون عليا قيمتها 20 ألف جنيه، رفض وقالي مش هدفع مليم عشان أنت ضيعت فلوسك على المخدرات»، وأنه خطط للانتقام من شقيقه وقتله، فذهب إليه في شقته وجلس معه وعندما تطرق الحديث بينهما عن النقود احتدم النقاش فأسرع المتهم صاحب البنيان الضخم نحو شقيقه النحيل وقبض بيديه حول رقبته حتى خارت قواه ولفظ أنفاسه، فأحضر المتهم سكينًا وساطورا وقطع جثمان شقيقه في مشهد مؤلم، وألقى بالجثمان في شوارع إمبابة والوراق، وعقب انتهاء التحقيقات قررت النيابة حبس المتهم، وجدد قاضي المعارضات حبسه لمدة 15 يومًا.

سيدة تفصل رأس زوجها

وبذات الطريقة المأساوية التي قتل بها الأخ أخاه في إمبابة، حدثت قبل شهرين جريمة أسرية لا تقل بشاعة عنها في شارع المعتمدية بإمبابة، راح ضحيتها عامل على يد زوجته التي أمسكت أدوات الجزارة وقطعت رأس زوجها وعضوه الذكري بعد أن خنقته حتى الموت وقت نومه، وبررت تلك السيدة جريمتها أمام المباحث بأن زوجها صاحب قوة جنسية خارقة وكانت لا تطيقه، فقررت الانتقام منه وقتله وعندما استيقظ نجلها الأكبر طلبت منه مساعدتها في التخلص من متعلقات قديمة داخل بطانيتين كانت تخفي معها جثمان زوجها، وتمكنت المباحث من ضبطها وأحيلت للنيابة التي قررت حبسها وصدر بحقها قرار تجديد حبسها قبل أيام من قاضي المعارضات في محكمة جنوب الجيزة.