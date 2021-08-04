«فضَّل الميراث على لحمه ودمه».. شاب يقتل شقيقه في كفرالشيخ

زاد الخلاف بينه وبين شقيقه على ميراث بينهما (قطعة أرض) فقرر أن يتخلص منه، فلم يكن يرغب المجني عليه في بيع قطعة الأرض كي يحصل المتهم على نصيبه من الميراث، فانتهى الحال بالأخير جثة هامدة، بينما انتهى الحال بالأول خلف القضبان.

الجريمة تم اكتشافها عندما وصل «م. أ» البالغ من العمر 38 عاما، من سكان قرية كفر العرب التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إلى مستشفى دسوق العام، جثة هامدة بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة، وبه عدة إصابات تشير إلى وجود شبهة جنائية في وفاته.

المتهم يعترف على نفسه بعد القبض عليه

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه، ويدعى «ح. أ»، يبلغ من العمر 27 عاما.

بعد تقنين الإجراءات اللازمة، تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على شقيق المجني عليه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات، اعترف بجريمته، وقال إن خلافا نشب بينه وبين شقيقه (المجني عليه)، على ميراث بينهما، قطعة أرض، أراد المتهم بيعها من أجل الحصول على ميراثه، إلا أن المجني عليه كان يرفض ذلك، إلى أن اشتد الخلاف بينهما ليحضر المتهم عصا غليظة ويذهب إلى غرفة المجني عليه وينهال عليه بالضرب إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

النيابة تأمر بحبس المتهم على ذمة التحقيقات

بعد تحرير محضر بالواقعة، أثبت فيه ما توصلت إليه التحريات، وأثبت فيه اعترافات المتهم، وأحيل إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة، واستمعت إلى أقوال شهود العيان، واستمعت إلى اعترافات المتهم، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت سرعة الانتهاء من التحريات واستعجال تقرير الطب الشرعي لبيان السبب الحقيقي للوفاة.