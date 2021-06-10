قتلت زوجها طعنا.. جنايات قنا تقضي بسجن ربة منزل عام مع إيقاف التنفيذ

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمود عيسي سراج، وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى وأحمد عبد الحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل بتهمة قتل زوجها طعنا.

تعود أحداث القضية إلي عام 2020 حينما استقبل مستشفي قفط التعليمي مصابًا بجرح نافذ في الصدر، وتبين وقوع مشاجرة بين «بسمة.أ»، 27 عاما، وزوجها «سيد.د»، انتهت بطعنه، وكشفت التحقيقات أن حال عودة الزوجة إلي منزل زوجها حدثت مشاجرة بينهما قام علي إثرها بالتعدي بالضرب عليها فهربت منه إلا أنه لاحقها واستمر في الاعتداء عليها بالضرب، فقامت بالدخول إلي المطبخ الخاص بالمنزل وحال استمراره بالضرب أمسكت بسكين المطبخ المتواجد علي الرخام وقامت بتهديده والتلويح بها لإبعاده إلا أنها قامت بطعنه طعنة واحدة وحدثت إصابة وسقط أرضا.

وأحالت اليابة المتهمة إلى محكمة جنايات قنا وقيدت القضية برقم 979 لسنة 2020 والتي قضت بالسجن عام مع إيقاف التنفيذ كون المتهمة كانت في حالة دفاع شرعي عن النفس.