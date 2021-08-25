المتهم بقتل شقيقه بإمبابة يروي تفاصيل تقطيع الجثة: «في أقل من 5 دقائق»

روى المتهم بقتل شقيقه في إمبابة، تفاصيل جريمته أمام جهات التحقيق، في جلسة استغرقت 5 ساعات متصلة، شرح خلالها تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شقيقه، وقال إنه تمكن من خنقه حتى الموت ثم أحضر سكينًا وساطورا وقطع الجثة إلى نصفين، في مشهد مؤلم يحمل كل معاني القسوة وغياب الإنسانية والرحمة من قلب أخ تجاه شقيقه: «أنا مسكت الساطور وقطعت الجثة نصفين في أقل من 5 دقائق، عشان محدش يعرف الجثمان ده لمين، بس للأسف الموضوع اتكشف من الشرطة».

مبلغ 25 ألف جنيه

وأضاف المتهم بقتل شقيقه أمام النيابة العامة، أنه قرر تنفيذ الجريمة عندما طلب من شقيقه مساعدته في سداد ديونه وإقراضه مبلغ 25 ألف جنيه، لكن المجني عليه رفض وقال له: «فلوسي لبيتي ولأولادي، إنت مش عايز تشتغل وبتشرب مخدرات»، وهو ما دفعه للتخطيط لقتله طمعًا في أمواله، وبعد يومين من تلك المحادثة جهز المتهم لجريمته فذهب إلى منزل شقيقه وجلس معه، وقال له: «إنت الدنيا معاك حلوة وشغال حلاق، عايز منك فلوس أسدد ديوني»، وبعد رفض المجني عليه الاستجابة لطلب شقيقه حدثت بينهما مشاجرة.

خطة القتل وتقطيع الجثة

قبض المتهم بقتل شقيقه في إمبابة، بيديه على رقبة شقيقه صاحب الجسد الهزيل، حتى خارت قواه وسقط على الأرض جثة هامدة، وعندها فكر المتهم في طريقة للخلاص من الجثمان فهداه تفكيره إلى تقطيع جثته حتى يصعب التعرف على القتيل، وحمل النصف الأول وألقاه في أحد شوارع إمبابة، والنصف الآخر في الوراق، وبعدها استولى على متعلقات شقيقه وذهب إلى صالون الحلاقة الخاص به واستولى على مبلغ مالي منه ثم مارس حياته بشكل طبيعي ظنًا منه أن الجريمة كاملة وأن الشرطة لن تتمكن من كشفها، لكن بعد 7 أيام فقط من ارتكاب الجريمة سقط المتهم في يد رجال المباحث وأحيل إلى النيابة العامة التي قررت حبسه بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والتمثيل بالجثة وإخفائها للإفلات من العقوبة.