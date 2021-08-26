قبل طرح «طالع موضة» لمحمد حماقى.. معلومات عن أغنيات ألبومه «يا فاتنى»

طرح الفنان محمد حماقي بوستر أغنيته الجديدة «طالع موضة»، من ألبوم «يا فاتني»، عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، حيث تعد هذه الأغنية رابع الأغاني التى يقدمها حماقي من ألبومه الجديد، بينما علق على طرح الأغنية بالقول: «أغنية طالع موضه من ألبوم يا فاتني هتسمعوها النهارده الساعة 5 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى»، ليتفاعل معه العديد من المتابعين: منتظرين نزول الأغنية.

معلومات عن ألبوم محمد حماقي الجديد

طرح حماقي قبل هذه الأغنية 3 أغنيات من ألبومه الجديد «يا فاتني»، أولهم أغنية «زيها مين»، والتي حققت حوالي 15 مليون مشاهدة علي موقع يوتيوب، خاصة أن وقت نزولها لم يتجاوز الشهر حتي الآن، من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع تميم، واستطاعت هذه الأغنية منذ وقت طرحها أن تتصدر «التريند».

أغنية «لو هتسيب» لمحمد حماقي

قدم حماقي ثاني أغانيه بعنوان «لو هتسيب»، وحققت حوالي 9 مليون مشاهدة علي موقع يوتيوب، رغم أن وقت طرحها علي هذه المنصة لم يتجاوز الأسبوعين، وتعد هذه الأغنية رومانسية درامية، من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وماستر طارق مدكور.

أغنية «تك» لمحمد حماقي

ونشر ثالث أغانيه عبر موقع يوتيوب، والتي تحمل اسم «تك»، والتي حققت ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة، خاصة أن مدة صدورها علي هذا الموقع لم تتجاوز الـ10 أيام، واستطاعت أن تتصدر مؤشرات البحث منذ، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكساج توما.

وعن آخر أعمال حماقي

قدم حماقى كليب لدعاء ديني، بعنوان «ياللي عالم بينا»، وذلك عبر حسابه علي موقع يوتيوب، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من كلمات تامر حسين، ألحان تامر على، توزيع أحمد إبراهيم.