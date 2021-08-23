محمد حماقي يقترب من مليوني مشاهده بأغنية «تك»

اقترب المطرب محمد حماقي من تحقيق مليوني مشاهدة عبر «يوتيوب» بعد يومين من طرح كليبه الجديد «تك».

أغنية «تك» من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى

وهي ثالث أغنية سنجل يطرحها حماقي من ألبومة الجديد «يا فاتني»، حيث طرح حماقي أول أغنية بعنوان «زيها مين» من كلمات عزيز الشافعي وألحانه، وتوزيع توما، والأغنية الثانية كانت «لو هتسيب» كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان أحمد إبراهيم، وتوزيع أحمد إبراهيم والتي طرحها حماقي منذ أسبوع، وحققت 8 ملايين مشاهدة على «يوتيوب».

كما تصدرت «لو هتسيب» التريند في 9 دول عربية، وهي مصر والإمارات والكويت والسعودية وتونس وقطر والأردن ولبنان والمغرب.

وتقول كلمات أغنية «تك» لحماقي:

حبيبي داس على قلبي تك

وأنا يا ناس كده ع المحك

ومابقاش في عندي شك

خلاص ملكني هواه

ده أنا مشيت علشانه عكس

على زمان علمت اكس

ولو اعيش وياه في حبس

هقول دي أحلى حياة

بدوب ادوب ادوب من عينيه

وانسى روحي بين إيديه

قلبي داب م اللي اسمه إيه

وخلاص مسلّم ليه

حبيبي داس على قلبي تك

وأنا يا ناس كده ع المحك

ومابقاش في عندي شك خلاص ملكني هواه

أنا زمان كان عندي كبر

مابمشيش للحب شبر

ليه مابقاش كده عندي صبر وليل نهار بناديه

ياما سنين عِشت في قلق

قابلته الموضوع فرق

كده خلاص لموا الورق

ده مافيش كلام بعديه

بدوب ادوب ادوب من عينيه

وانسى روحي بين إيديه

قلبي داب م اللي اسمه إيه وخلاص مسلّم ليه

حبيبي داس على قلبي تك

وأنا يا ناس كده ع المحك

ومابقاش في عندي شك خلاص ملكني هواه