محمد حماقي يحقق مليون مشاهدة في 24 ساعة بكليب أغنية «تك»

حقق كليب أغنية «تك» للمطرب محمد حماقي، أول مليون مشاهدة عبر «يوتيوب»، بعد طرحه بحوالي 24 ساعة، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وهي ثالث أغنيه «سنجل» يطرحها حماقي من ألبومه الجديد «يا فاتني».

وكانت أول أغنية طرحها حماقي «زيها مين» من كلمات عزيز الشافعي وألحانه، وتوزيع توما، بينما ثاني أغنية «لو هتسيب» من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان أحمد إبراهيم، وتوزيع أحمد إبراهيم، وطرحها حماقي منذ أسبوع، وحققت 7 ملايين مشاهده على «يوتيوب» وتصدرت التريند في 9 دول عربية، وهي مصر والإمارات والكويت والسعودية وتونس وقطر والأردن ولبنان والمغرب.

ويستعد حماقي لإحياء حفل غنائي الجمعة 27 أغسطس الجاري، بفندق الماسة في العلمين الجديدة.

وتقول كلمات أغنية «تك» لـ محمد حماقي:

حبيبي داس على قلبي تك

وأنا يا ناس كده ع المحك

ومابقاش في عندي شك

خلاص ملكني هواه

ده أنا مشيت علشانه عكس

على زمان علمت اكس

ولو اعيش وياه في حبس

هقول دي أحلى حياة

بدوب ادوب ادوب من عينيه

وانسى روحي بين إيديه

قلبي داب م اللي اسمه إيه

وخلاص مسلّم ليه

حبيبي داس على قلبي تك

وأنا يا ناس كده ع المحك

ومابقاش في عندي شكخلاص ملكني هواه

أنا زمان كان عندي كبر

مابمشيش للحب شبر

ليه مابقاش كده عندي صبروليل نهار بناديه

ياما سنين عِشت في قلق

قابلته الموضوع فرق

كده خلاص لموا الورق

ده مافيش كلام بعديه

بدوب ادوب ادوب من عينيه

وانسى روحي بين إيديه

قلبي داب م اللي اسمه إيهوخلاص مسلّم ليه

حبيبي داس على قلبي تك

وأنا يا ناس كده ع المحك

ومابقاش في عندي شكخلاص ملكني هواه