محمد حماقي يحقق نصف مليون مشاهدة بعد ساعات من طرح «تك»

حقق المطرب محمد حماقي نصف مليون مشاهدة عبر «يوتيوب»، بعد 9 ساعات من طرح كليبه الجديد «تك».

أغنية «تك»، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وهي ثالث أغنية سنجل يطرحها محمد حماقي من ألبومه الجديد «يا فاتني».

وكانت أغنية «زيها مين» الأولى التي طرحها محمد حماقي في كليبه الجديد، من كلمات عزيز الشافعي وألحانه، وتوزيع توما، وتلتها «لو هتسيب»، كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وطرحت منذ أسبوع، وحققت حتى الآن 7 ملايين مشاهدة على «يوتيوب»، وتصدرت «التريند» في 9 دول عربية.

وتقول كلمات أغنية «تك» لمحمد حماقي

حبيبي داس على قلبي تك

وأنا يا ناس كده ع المحك

ومابقاش في عندي شك

خلاص ملكني هواه

ده أنا مشيت علشانه عكس

على زمان علمت أكس

ولو أعيش وياه في حبس

هقول دي أحلى حياة

بدوب أدوب أدوب من عينيه

وأنسى روحي بين إيديه

قلبي داب م اللي اسمه إيه

وخلاص مسلّم ليه

حبيبي داس على قلبي تك

وأنا يا ناس كده ع المحك

ومابقاش في عندي شكخلاص ملكني هواه

أنا زمان كان عندي كبر

مابمشيش للحب شبر

ليه مابقاش كده عندي صبروليل نهار بناديه

ياما سنين عِشت في قلق

قابلته الموضوع فرق

كده خلاص لموا الورق

ده مافيش كلام بعديه

بدوب أدوب أدوب من عينيه

وانسى روحي بين إيديه

قلبي داب م اللي اسمه إيهوخلاص مسلّم ليه

حبيبي داس على قلبي تك

وأنا يا ناس كده ع المحك

ومابقاش في عندي شكخلاص ملكني هواه