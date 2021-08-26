مخرج «تحت تهديد السلاح» يكشف موعد عودة حسن الرداد لتصوير مشاهده

يستأنف المخرج محمد عبدالرحمن حماقي، تصوير مشاهد فيلم «تحت تهديد السلاح» الذي بدأ تصويره مع بداية عام 2021، وتوقف لأكثر من مرة لفترات طويلة، بسبب انشغال بعض أبطاله بالمشاركة في أعمال درامية عرضت في رمضان الماضي، فضلًا عن حالة الحزن التي عاشها بطل الفيلم حسن الرداد لوفاة «حماه» الفنان سمير غانم في شهر مايو الماضي، ثم وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز فى 7 أغسطس الجاري.

«تحت تهديد السلاح» يجمع حسن الرداد ومي عمر

فيلم «تحت تهديد السلاح» والذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والأكشن والرومانسية، بطولة حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، فتحي عبدالوهاب، أحمد بدير، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

مخرج «تحت تهديد السلاح»: قطعنا شوطًا كبيرًا في التصوير

وعن عودة الفنان حسن الرداد لاستئناف تصوير مشاهده في فيلم «تحت تهديد السلاح»، قال المخرج محمد عبدالرحمن حماقي لـ«الوطن»، إنه سيعود الأسبوع المقبل لاستكمال تصوير بقية مشاهده، خصوصًا وأنه توقف بسبب الظروف الصعبة التي كان يمر بها مؤخرًا.

وأشار حماقي إلى أنه قطع شوطًا لا بأس به من تصوير بعض مشاهد الفيلم، ولكن ارتباط بعض أبطاله وانشغالهم في موسم دراما رمضان وإجازات الأعياد والعطلات الصيفية تسببت أيضًا في توقف التصوير لفترة، لافتا إلى أن المشاهد المتبقية قد لاتستغرق وقتًا طويلًا: «ممكن أسبوعين ونخلص تصوير إن شاء الله، خصوصًا وأن المشاهد المتبقية غالبيتها سيتم تصويرها بالقاهرة».

يشار إلى أن الفنان حسن الرداد تعاون مع المخرج محمد عبدالرحمن حماقي فى العمل الدرامى «شاهد عيان» والذي عرض في رمضان 2020، والذي دارت أحداثه في إطار من الغموض والتشويق، وبطولة بسمة، محمد لطفي، وليد فواز، هنا شيحة.