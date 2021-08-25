حسن الرداد ينشر صورة بصحبة شقيقته: «أختي وبنتي ونور عيني»

نشر الفنان حسن الرداد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي صورة بصحبة شقيقته نيبال، مهنئًا إياها بعيد ميلادها.

حسن الرداد لشقيقته: بنتي ونور عيني

وكتب الفنان حسن الرداد، تعليقًا على صورته وشقيقته عبر حسابه بـ«فيس بوك» قائلًا: أختي وبنتي ونور عيني، كل سنة وإنتي طيبة وعقبال مليون سنه كلهم سعادة وصحة وأيام جميلة يا حبيبتي.

واختتم حسن الرداد كلماته بالدعاء لشقيقته نيبال بقوله: ربنا يخليكي ليّ ويحقق لك كل اللي بتتمنيه.

وتعد الكلمات الطيبة التي وجهها الفنان حسن الرداد لشقيقته، الأولى منذ مدة وهى الفترة التي صاحبت وفاة الفنان الكبير سمير غانم في 20 مايو الماضي، ووفاة الفنانة دلال عبدالعزيز يوم 7 أغسطس من الشهر الجاري، وقبلهما وفاة والدته يوم 10 يناير الماضي، حيث اقتصر حساب «الرداد» على موقع التواصل الاجتماعي بنشر أدعية وآيات قرأنية وذكريات مع من رحلوا عن الحياة.

حسن الرداد يعود للسينما بفيلم «تحت تهديد السلاح»

ويشارك حسن الرداد، في فيلم جديد بعنوان «تحت تهديد السلاح» ولم يستكمل تصويره حتى الآن بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها وزوجته إيمي سمير غانم، ولم يتحدد موعد عودته لـ«لوكيشن» التصوير، وكان تصوير الفيلم توقف أكثر من مرة منها أسباب الوفاة التي مر بها «الرداد» وأخرى تتعلق بارتباط أبطال الفيلم بتصوير أعمال فنية أخرى منها ماعرض في شهر رمضان الماضي، بخلاف العطلات المتعلقة بأجازات العيد والصيف.

فيلم «تحت تهديد السلاح» تدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة، ويضم عدد من النجوم منهم بيومي فؤاد، مي عمر، فتحي عبدالوهاب، أحمد بدير، شيرين رضا، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.