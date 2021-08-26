ما هى خطورة جلطة الساق على حياة الإنسان؟.. طبيب يجيب

تعتبر جلطة الساق من أكثر أنواع الجلطات شيوعا وبخاصة بين النساء، نظرا لتكرات مرات الحمل والتعرض للوقوف لفترات طويلة خلال أداء الأعمال المنزلية أو الالتحاق بأعمال تتطلب الوقوف لفترات طويلة مثل «عاملات مصانع الملابس وغيرها»، وفى سطور تستعرض «الوطن» أهم المعلومات عن جلطة الساق ومدى خطورتها على حياة الشخص بالإضافة إلى أعراضها وكيفية الوقاية منها؟

ما هي جلطة الساق؟

جلطة الساق «تجلط الأوردة» هي حالة تحدث فيها الجلطات في الأوردة العميقة للساق نتيجة تخثر الدم وبطء تدفقه في أحد هذه الأوردة ما يؤدي إلى ركود الدم بسبب انسداد هذه الأوردة، وتحدث أحيانا بسبب عدم التحرك لفترة طويلة، وكذلك الوقوف لفترة طويلة أو الرقود في الفراش، أو الارتفاع في درجة حرارة الجسم بسبب الالتهاب الحادث بسبب الجلطة.

أعراض جلطة الساق:

حدوث ألم في القدم، يشير لوجود جلطة دموية في الساق، كما أنه من الأعراض تلون الجلد وشحوب لون منطقة الكاحل والقدم الشاحبة تكون بسبب انخفاض تدفق الدم فيها.

جلطة الساق قد تتسبب في الوفاة

وحذر الدكتور علاء الغمري، استشارى أمراض القلب، من خطورة جلطة الساق على حياة المصاب، حال عدم التعامل معها فورا، موضحا أنه من الممكن أن تؤدي إلى جلطة في الشريان الرئوي ما يسبب الوفاة.

وأضاف الغمري في تصريحات لـ«الوطن»: أنه من الضروري الانتباه حال ظهور الخطوط (الأوردة) الزرقاء المؤدية إلى انتفاخات في الساق، مؤكدا على ضرورة العرض فورا على الطبيب.

الوقاية من جلطة الساق:

وعن الوقاية، قال الغمري، تكون بعدم الوقوف لفترات طويلة، مناشدا أصحاب الأعمال التي تستلزم وقوف لفترة طويلة عليها، بضرورة إراحة الساقين خلال هذه الوقفة.

وأشار الغمري إلى أن جلطة الساق تحدث في الجنسين، لكن نسبة نسبة حدوثها في السيدات أكبر من الرجال نظرا لتعرض السيدات لتجربة الحمل وامتهان بعض المهن التي تتطلب الوقوف لفترات طويلة متواصلة مثل عاملات المصانع وأداء الأعمال المنزلية.