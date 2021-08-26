«الهجرة»: تسجيل الحصول على لقاح كورونا للمسافرين بالموقع الإلكتروني بدلا من الخط الساخن

شددت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، عبر الصفحة الرسمية «فيسبوك» على المواطنين المسافرين للخارج، والراغبين في تلقي لقاح كورونا المستجد والمعتمد لدي الدول المسافرين إليها، بضرورة اتباع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار التيسير لحصول المواطنين المسافرين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، والمعتمد لدى الدول المسافرين إليها، من خلال إمكانية التسجيل للحصول على اللقاح، عبر الموقع الإلكتروني للقاحات بدلاً من استخدام الخط الساخن فقط.

الصحة: إعطاء 250 ألف جرعة من لقاح جونسون الخاص بالسفر

وأوضحت وزارة الهجرة أنه جرى الانتهاء من إعطاء 250 ألف جرعة من لقاح جونسون اند جونسون الخاص بالسفر، والمعتمد عالميًا في جميع الدول بشكل رسمي، كما جرى زيادة عدد المسجلين للحصول على لقاح المسافرين من 260 ألف مواطن إلى 760 ألف مواطن وذلك خلال 72 ساعة، لافتة إلى أن إجمالي عدد الشهادات التي جرى إصدارها خلال شهر أغسطس الجاري وصل إلى 362 ألف شهادة.

الهجرة تناشد المصريين العاملين في الخارج بملئ استمارة لقاح كورونا

وناشدت وزارة الهجرة المواطنين الراغبين في السفر لدواعي العمل أو الدراسة أو العلاج، الإسراع في التسجيل عبر الموقع الرسمي لتسجيل لقاح كورونا، بدلا من استخدام الخط الساخن فقط، مضيفة «على المسجلين في فئة التسجيل العادي عليهم بتعديل التسجيل من الفئة العادية الي فئة المسافرين، وذلك للإسراع في تلقي رسالة من وزارة الصحة والسكان تفيد بالمركز والموعد الذي يتلقي فيه المسافر لقاح كورونا المعتمد في السفر».

كما ناشدت المسافرين الذين لم يقوموا بالتسجيل نهائيا بملئ استمارة وزارة الهجرة الخاصة بالتسجيل للحصول لقاح فيروس كورونا للمسافرين، وذلك للإسراع في الحصول على لقاح كورونا، وذلك حرصًا من وزارة الهجرة على عودة المصريين العاملين في الخارج، وخوفًا من الضرر في عملهم بالخارج.