تعليمات مشددة لمديريات التعليم: إجراءات قانونية ضد أي معلم يرفض لقاح كورونا

أصدَرت عدد من المديريات التعليمية، تعليمات مشددة بتلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين والمعلمين في قطاع التعليم قبل الجامعي، لتنفيذ الكتاب الدوري والذي أعدته وزارة التربية والتعليم، وإعداد قاعدة بيانات للعاملين على مستوى المدارس الحكومية والخاصة والدولية تحت مسؤولية مدير المدرسة تشمل (متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولى، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلق أي جرعة، من لم يسجل) وإخطار الإدارة التعليمية والمديرية بالموقف.

منع العاملين من التوقيع بالحضور والانصراف قبل إثبات تلقي اللقاح

وقالت المديريات، في خطابها للإدارات التعليمية، إنَّه يمنع جميع العاملين بدواوين الإدارات التعليمية وديوان المديرية والمدارس الحكومية والخاصة، من التوقيع بالحضور بدفتر الحضور والانصراف قبل تقديم ما يثبت أخذ جرعة التطعيم الخاصة بفيروس كورونا أو التسجيل لأخذ الجرعة.

وأشارت المديريات التعليمية، إلى إتاحة التسجيل للعاملين بالمدرسة لأخذ جرعة التطعيم من خلال مسؤولي التطوير أو الإحصاء،علي موقع وزارة الصحة والسكان في خانة (العاملين بوزارة التربية والتعليم) لتحديد مكان تلقي اللقاح والموعد الحدد للجرعات.

7 سبتمبر.. آخر موعد لتسجيل طلب تلقي اللقاح

وطالبت المديريات التعليمية، خلال خطابها المرسل للمسؤولين بالإدارات التعليمية وجميع الجهات المعنية، بتنفيذ الأمر الإداري كل فيما يخصه، مشددة على أنَّ آخر موعد لتسجيل طلب تلقي اللقاح يوم الثلاثاء 7 سبتمبر، ولن يسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تناول اللقاح سواء بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية.

وأكّدت المديريات التعليمية أن اللجان المشكلة بكل مديرية وإدارة تعليمية برئاسة مدير المديرية ومدير الإدارة، وعضوية مديري المراحل بالمديرية ستخطر من لم يسجلوا، موضحة أنَّ كل من يخالف ذلك يعرض نفسة للمسائلة القانونية، مبينة أنَّ هذا القرار جاء من أجل الصالح العام والصحة العامة للعاملين والمعلمين والطلاب بالتربية والتعليم والحد من انتشار فيروس كورونا.