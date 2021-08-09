أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين 9-8-2021.. 766 مليون جنيه أرباحا

تباينت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 9-8-2021، في ختام جلسة تعاملات اليوم، وربحت نحو 766 مليون جنيه، وأغلق رأس مالها السوقي عند مستوى 711.24 مليار جنيه.

تباين يُخيم على مؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 9-8-2021

وخيم التباين على مؤشرات البورصة المصرية، اليوم الإثنين 9-8-2021، ففي القوت الذي ارتفع فيه المؤشر الرئيسي، تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا.

وارتفع مؤشر «إيجى إكس 30» المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية اليوم الإثنين، بنحو 0.57%، وأغلق عند مستوى 10800 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجى إكس 50» بنحو 0.35% مغلقا عند مستوى 2393 نقطة.

وصعد المؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بالبورصة المصرية اليوم الإثنين بنحو 0.31% مغلقا عند مستوى 13210 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.45% ليغلق عند مستوى 4206 نقطة.

بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70 متساوى الأوزان» بالبورصة المصرية اليوم الإثنين بنحو 0.82% مغلقا عند مستوى 2854 نقطة، في الوقت الذي هبط فيه مؤشر «إيجى إكس 100 متساوى الأوزان» بنحو 0.62% مغلقا عند مستوى 3835 نقطة.

واختلفت أخبار المصرية المصرية اليوم الإثنين، عن الجلسة الافتتاحية للأسبوع في ختام تعاملات الأحد، إذ ختمت على ارتفاع جماعي للمؤشرات الرئيسية مدعومة بمشتريات محلية.

4 مليارات جنيه أرباح أمس الأحد

وفي ختام جلسة تعاملات، أمس، للبورصة المصرية، ربح رأس المال السوقي نحو 4 مليارات جنيه، ليغلق على 710,47 مليار جنيه، مقابل 706.44 مليار جنيه بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، بعد ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30»، ليغلق عند 10738 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.91%، لينهي الجلسة على 2878 نقطة، بالإضافة إلى ارتفاع المؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 1.43 %، ليغلق على 3859 نقطة، في الوقت الذي صعد فيه المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى2401 نقطة.