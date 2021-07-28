مؤشر البورصة المصرية egx30 يواصل الصعود.. والسوقي يربح 2.5 مليار جنيه

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاعات جماعية، حيث ارتفع مؤشر البورصة egx30 بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 10769.22 نقطة، مقارنة بإغلاق أمس عند 10763.26 نقطة، مع عمليات شراء عربية وأجنبية.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.96%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2714.87 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» 1.54%، لينهي التعاملات عند مستوى 3696.79 نقطة.

ارتفاع مؤشر البورصة المصرية egx30

وصعد المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 1.28%، مغلقا الجلسة عند 2360.9 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 2.15 مليار جنيه، من خلال التداول على 670.5 مليون سهم، من خلال تنفيذ 60.901 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة، التداول على 201 سهم، حيث ارتفع 105 سهما، فيما انخفض 64 أخرى، واستقر 32 سهما دون تغيير.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

تصدر سهم «الشمس للإسكان والتعمير» الارتفاعات بنسبة 11.58% ليبلغ مستوى 6.36 جنيه، تلاه سهم «زهراء المعادي للاستثمار والتعمير» بنسبة 11.34% عند سعر 29.27 جنيه، وحل بالمركز الثالث سهم «مصر للأسمنت - قنا» مرتفعًا بنحو 9.89%، بالغًا مستوى 18.89 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا

جاء سهم «الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية» الأكثر انخفاضا، بنسبة 8.98% ليتراجع عند سعر 44.68 جنيه، تلاه سهم «العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية» بنسبة 8.6% عند مستوى 1.024 جنيه، وحلّ ثالثا سهم «العالمية للاستثمار والتنمية» بنسبة 6.75% متراجعًا عند مستوى 34.38 جنيه.

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء بصافي 10.4 مليون جنيه للعرب و27.2 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للبيع بصافي 37.64 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، متراجعا عند مستوى 699.953 مليار جنيه بمكاسب بلغت 2.469 مليار جنيه.