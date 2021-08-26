لعدم انتقاد فتاواه.. مبروك عطية يواصل دراسة الشريعة: الماجستير بعد الليسانس

في ظل انتقادات عديدة وجهت إليه بسبب قيامه بالفتوى رغم أنه لم يدرس الشريعة الإسلامية، حيث تخصص في اللغة العربية؛ حصل الدكتور مبروك عطية، قبل يومين على ليسانس الشريعة والقانون، قبل يومين، لكن يبدو أنه لم يكتفِ بهذه الخطوة، فقد أعلن نجله حازم مبروك عطية، عن أن والده، سيواصل دراسته وسيلتحق بالدراسات العليا في كلية الشريعة والقانون شعبة الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال العام المقبل، وسيتقدم للحصول على تمهيدي ماجستير لاستكمال دراسة الماجستير والدكتوراة، بعد حصوله على الليسانس هذا العام قائلا: «لن يقف أبي عند حصوله على الليسانس، لكن سيحرص على استكمال الدراسات العليا حتى درجة الدكتوراة».

مبروك عطية والالتحاق بكلية الشريعة والقانون

وأضاف نجل مبروك عطية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «والدي حرص على الالتحاق بكلية الشريعة والقانون، بعد تعرضه للهجوم من البعض بسبب إفتائه، وأكثر من حد علق على أنه تخصص لغة عربية، ويفتي، برغم أنه على صواب ويمكن للمتخصص في اللغة العربية الإفتاء ومنهم منصب المفتي يمكن أن يكون من المتخصصين في اللغة العربية، لكن والدي لا يحب الجدل، وآثر أن يلتحق بدراسة الشريعة والقانون».

وعن تقدير «جيد» الذي حصل عليه الدكتور مبروك عطية خلال دراسته للشريعة والقانون، قال نجله: «أبي أستاذ جامعي ولا ينظر للتقديرات، برغم تحصيله العلمي، وتطوير ذاته، والاستفادة من العلم، كما أن الكلية لها اعتبارات في التقديرات لا يمكن لأحد التعقيب عليها».

مؤلفات مبروك عطية

وتابع: «أبي حريص على إيصال رسالة لجميع الشباب تحديدا أن العلم لا علاقة له بسن أو درجة علمية لأني أبي حاصل على الأستاذية في اللغة العربية، ويؤكد دائما أن ما قام به يعد حافزا لكل طالب علم ودعوة للاجتهاد والحصول على العلم والدراسة في كل مراحل العمر، وأنه لا يوجد مستحيل، فأبى أستاذ لغة عربية بجامعة الأزهر الشريف، وعميد كلية الدراسات العربية والإسلامية للبنات فرع الأزهر بسوهاج، وله العديد من مؤلفات الكتب تصل لأكثر من 140 كتابا».