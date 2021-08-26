غدًا.. بدء وصول المنتخبات المشاركة في بطولة العالم للدراجات إلى القاهرة

قال الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي، إن المنتخبات الـ46 المشاركة في البطولة، ستبدأ في الوصول إلى القاهرة تباعًا، بداية من يوم غد الجمعة، استعدادًا لبدء منافسات البطولة التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 1 حتى 5 سبتمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

عزام: الانتهاء من كل الترتيبات الخاصة بتسكين البعثات الأجنبية في مقار الإقامة

وأعلن الدكتور وجيه عزام، اكتمال استعدادات اللجنة المنظمة لبطولة العالم للدراجات، لاستقبال وفود المنتخبات المشاركة في البطولة بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة مصر، مؤكدًا الانتهاء من كل الترتيبات الخاصة، بتسكين البعثات الأجنبية في مقار الإقامة، التي جرى تخصيصها لها، بجانب تجهيز فريق من المرافقين للتواجد بصفة دائمة، مع البعثات المشاركة في بطولة الدراجات، لتذليل أي عقبات تواجههم خلال فترة مشاركتهم في البطولة.

السعداوي: وصول منتخبات ألمانيا والنمسا وسويسرا إلى القاهرة.. غدًا

وكشف أحمد السعداوي رئيس لجنة الاستقبال باللجنة المنظمة للبطولة، أنه من المنتظر وصول منتخبات ألمانيا والنمسا وسويسرا إلى القاهرة غدًا، إضافة إلى اثنين من وفد الاتحاد الدولي، بينهم المسئولة عن المضمار الدولي باستاد القاهرة والذي ستقام عليه منافسات البطولة.

وأضاف السعداوي، أن هناك منتخبات عربية وإفريقية، وصلت بالفعل، وتقيم معسكراتها في القاهرة مبكرا قبل البطولة، على نفقتها الخاصة، حتى موعد انضمامهم لمنتخبات البطولة، وهي منتخبات السعودية والإمارات والأردن، كما أن هناك عددا من المنتخبات الأفريقية، التي ستشارك في البطولة متواجدة هي الأخرى بالقاهرة، للمشاركة في معسكر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة ومنها منتخبات الجزائر والمغرب ومالي ونيجيريا وبوروندي والسنغال والسودان وجنوب السودان واثنين من لاعبي منتخب جنوب أفريقيا.