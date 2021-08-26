دويتو وقوالب موسيقية متنوعة.. مفاجآت «عدوية» فى ألبومه الجديد

طرح الفنان محمد عدوية، أولى أغنيات ألبومه الجديد، التي حملت اسم «سور ورا سور» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصاته الرسمية المختلفة، بمواقع التواصل الاجتماعي.

«سور ورا سور» من إنتاج شركة "كلمة"

الأغنية الجديدة بعنوان «سور ورا سورا» من كلمات أحمد عبدالنبي، وألحان وتوزيع مونتي، ومن إنتاج شركة "كلمة"، وتقول كلمات الأغنية:

زي المسافر ما يفارق المطار..

زي الشتا ما يبطل الأمطار..

زي الحياة ميلاد وفاة

كانت حياتي عشتها معاه

وبقيت بموت..

طلوع الروح هو سر الفراق

منين أروح ف ضلمة الأنفاق

جي باعتذار ونار عشان تراضي قلبي

اختفيت بقيت زي اللي مات..

وما بينا سور ورا سور ورا سور..

قلبي اتحول لمكان مهجور

وما بينا سور ورا سور ورا سور..

بعدك مفيش ولا نقطة نور

يا ليل يا ليل

يا عين يا ليل

يا عين يا ليل

يا ليل

نفسي تبقى ضلي تاني عشت أعاني شمس جرحي نار

والتمس لي أي عذر يلغي عندي فكرة انتحار

روحي قافلة م الحياة بحالها أي فرح صوته زار..

نفسي تسمع لي

افتكرلي أي لحظة حلوة كات ما بينا يوم زمان

عشت برد كل لحظة نفسي أعيش معاك تاني في أمان..

لسة فيا حتة ناقصة أي فرصة آخدها أو مكان

نفسي تسمعني

دويتو مفاجأة عدوية فى ألبومه الجديد

علمت «الوطن» أن ألبوم محمد عدوية الجديد، سيجري طرح أغنياته الواحدة تلو الأخرى، عبر منصاته وقنواته الرسمية، ومن مفاجآت الألبوم، تسجيله أغنية دويتو مع فنان من فناني الراب.

كما تشهد الأغنيات قوالب موسيقية جديدة على خامة صوت محمد عدوية، بالإضافة إلى تقسيمات موسيقية متنوعة في الآلات الموسيقية المستخدمة في الأغنيات.