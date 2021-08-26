«ما تيجي بقى نفرح».. أول أغنية باللهجة المصرية من الفنانة التونسية عائشة عثمان

قالت الإعلامية والفنانة التونسية عائشة عثمان، إنها بعد نجاح تجاربها في مصر سواء في تقديم البرامج أو التمثيل، تخترق مجال فني مختلف يكشف عن مواهبها المتعددة، وهو مجال الغناء.

عائشة عثمان تشدو بالمصرية

وطرحت «عثمان» اليوم أول أغنياتها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتحمل الأغنية اسم «ما تيجي بقى نفرح»، والأغنية باللهجة المصرية، وتعاونت فيها مع نخبة من كبار صناع المزيكا في مصر وعلى رأسهم الملحن مدين، والذي وضع بصماته على ألحان الأغنية التي كتب كلماتها الشاعر الغنائي الكبير تامر حسين، وقام بتوزيعها أحمد عبدالعزيز، ومكساج وماستر مهندس الصوت الكبير ياسر أنور، وقام بإخراج الكليب الخاص بالأغنية المخرج الشاب إبرام نشأت، والذي اختار لها اللون الاستعراضي.

عائشة عثمان: أغنيتي تحتوي على كلمات من الشارع المصري

وتقول عائشة في بيان، إنها اختارت هذه الأغنية لأنها تحتوي على جمل ومصطلحات قريبة جدًا من لغة الشارع المصري، وأبدت سعادتها بالتعاون مع نخبة من كبار صناع المزيكا في مصر والوطن العربي، وكشفت أن أغنية «ما تيجي بقى نفرح» مقدمة لسلسلة أعمال غنائية أخرى ستعلن عنها لاحقا مع عدد كبير من أبرز صناع الموسيقى في مصر.

وأضافت أن الأغنية تحث على نشر روح البهجة والسعادة وتتناسب مع موسم الصيف الغنائي، وأشارت إلى أن دخولها مجال الغناء يضيف لها الكثير في مسيرتها المهنية، خاصة أنها تغني باللهجة المصرية العامية، والتي تساعدها في التمثيل بشكل كبير.

وطرحت عائشة برومو تشويقي للكليب عبر صفحتها الرسمية على «انستجرام»، منذ يومين، واعتقد البعض أن البرومو التشويقي لبرنامج جديد من تقديمها، ليفاجأ الجميع أن هذا البرومو خاص بفيديو كليب جديد من إخراج إبرام نشأت.

عائشة عثمان تخوض تجربة درامية جديدة في مصر

وقالت عائشة عثمان، إنها بصدد خوض تجربة درامية جديدة في مصر ستكون مفاجأة للجمهور وهي من نوعية المسلسلات الطويلة 60 حلقة، وتشارك في بطولتها بصحبة نخبة من النجوم، وتعتبرها بداية حقيقية لها في مجال التمثيل بعد ظهورها كضيفة شرف في مسلسل «فارس بلاجواز»، وستعلن عن تفاصيلها قريبا.

كانت عائشة عثمان حققت نجاحًا كبيرًا سواء من خلال برنامج «عايشة شو» الذي عرض على شاشة قناتي «النهار» و «القاهرة والناس»، وأيضًا من خلال خوض تجربة التمثيل كضيفة شرف رمضان الماضي بمسلسل «فارس بلا جواز» مع الفنان مصطفى قمر، والذي عرض ضمن السباق الدرامي الرمضاني الماضي.