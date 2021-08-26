حفار البدرشين.. حبس السائق بعد دهس سيدة وابنتها «حول جسديهما إلى أشلاء»

صراخ وعويل ونحيب، هكذا كانت الأجواء أمس، في مدينة البدرشين، التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك بعد أن تعرّضت سيدة وانتها للدهس، أسفل عجلات حفار المعروف بـ«حفار البدرشين»، ليتحول جسديهما إلى أشلاء، وسط بركة من الدماء التي غطت الأسفلت، ونظرات الفزع وملامح الهلع التي ارتسمت على وجوه المارّة.

«حفار البدرشين» يحول سيدة وابنتها إلى أشلاء

الحادث الأليم وقعت تفاصيله بفعل «حفار البدرشين»، بدأ عندما اصطحبت السيدة المجني عليها انتها لشراء بعض احتياجاتها اليومية، وفي طريق عودتهما إلى المنزل، وبينما كانتا الضحيتين تتبادلان أطراف الحديث الذي تخلله ضحكات الطرفين، إذا بحفار ضخم، يصطدم بجسديهما لتسقطا على الأرض بفعل قوة الاصطدام، قبل أن يحرك السائق عجلات الحفار، ودهسهما أسفله، لتلقيا مصرعهما على الفور، قبل أنّ يتدخل أحد من الأهالي أو المارّة لإنقاذهما وطلب سيارة الإسعاف لهما.

إخطار قسم شرطة البدرشين بالحادث وإجراء التحريات

عقب وقوع الحادث بدقائق قليلة، أخطر الأهالي مركز شرطة البدرشين، بمديرية أمن الجيزة، بمصرع ربة منزل وابنتها، بعد تعرضهما للدهس أسفل عجلات حفار بالبدرشين، لتنتقل على الفور قوة من فريق البحث والتحري، وبالفحص والمعاينة تبيّن أنّ المجني عليهما تقيمان في المدينة التي شهدت حادث دهسهما، وكشفت التحريات أيضاً أنّ «حفار البدرشين» المتسبب في الحادث المروع خاص بإحدى الشركات، ما أسفر عن مصرعهما في الحال.

ضبط السائق وحبسه على ذمة التحقيقات

لم تمر سوى ساعات قليلة على الحادث الذي وقع عقب ارتفاع آذان الظهر بنحو ساعة حتى تمكّن رجال المباحث بفضل جهودهم المكثفة من ضبط سائق حفار البدرشين المتسبب في حادث الدهس، وكان السائق المتهب بارتكاب الحادث قد اعترف بتفاصيل الواقعة، وتم تحرير محضر، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع المتهم والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.