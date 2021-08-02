النيابة تسلم 5 جثث من ضحايا حوادث الطرق بالإسماعيلية لذويها

أمرت نيابة الإسماعيلية بتسليم 5 جثث، من ضحايا حوادث الطرق خلال اليومين الماضيين، إلى ذويها، وانتداب الطبيب الشرعي لمناظرتها، وبيان سبب الوفاة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وقالت مصادر نيابية إن الجثث الخمس ناتجة عن حوادث مرورية، حيث لقي 3 أشخاص مصرعهم من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي قرب منطقة المنايف التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، ونقلت سيارة الإسعاف المتوفيين الي مستشفي القصاصين المركزي فيما تم نقل طفل مصاب، 11 سنة إلي المستشفي في حالة خطرة.

وتوفي شاب في العشرينيات من العمر، طالب في معهد خاص ويعمل في إحدى الكافتريات بمنطقة الجامعة، في حادث سير، حيث اصطدمت سيارة ملاكي مسرعة بدراجة نارية أمام الجامعة القديمة، ما أدى إلي وفاته وإصابة شخص آخر بإصابات خطيرة، وقالت مصادر طبية إن الشاب دخل غرفة العمليات لإجراء جراحةإلا أنه توفي.

وفي حادث تصادم «توك توك»، مع سيارة ملاكي قرب منطقة كيلو 7 بطريق الإسماعيلية القاهرة، لقي عجوز خمسيني مصرعه وأصيب شاب آخر بإصابات كبيرة، وأمرت النيابة العامة بتسليم الجثمان إلي ذويه وطلبت النيابة العامة بإنهاء تحريات البحث الجنائى حول الحادث.

وكانت الإسماعيلية شهدت سبورة كثيفة علي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي والإسماعيلية الزقازيق الزراعي خلال الـ 48 ساعة الماضية، ما دعا إدارة المرور غلى تحذير السائقين على الطريق وناشدتهم تقليل السرعة في تلك الفترة الزمنية حماية لأرواحهم وأرواح الركاب ممن يستقلون سيارات الأجرة.