نصائح حتى لا تتعرض للغرامة عند استقلال مترو الأنفاق

يستقل المترو، الآلاف من الأشخاص في مصر يوميا، ويعتمدون عليه كأسهل وأسرع وسيلة مواصلات، وفي هذا الصدد، قدمت شركة المترو عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عدة نصائح لجمهور الركاب، لتسهيل حركتهم خلال استقلال المترو، وتحقيق سلامتهم والانضباط بالقطارات، ومحطات المرفق، وتجنب تعرضهم للغرامة.

وتستعرض «الوطن» فيما يلي، أبرز هذه النصائح التي قدمتها شركة مترو الأنفاق.

نصائح حتى لا تتعرض للغرامة أثناء استقلال مترو الأنفاق

1ـ لابد من استخدام التذكرة أو الكارت الذكي للعبور من بوابات التذاكر حتى لا تتعرض للغرامة.

2ـ عليك باللجوء لمسئول بوابات التذاكر عند حدوث خلل فى وسيلة العبور.

3ـ عند انتظار القطار على الرصيف يرجى الوقوف خلف الخط الأصفر لرصيف المترو.

4ـ عند الركوب عليك السماح للركاب بالنزول أولاً من القطار.

5ـ احرص على الابتعاد عن الأبواب بعد الصعود للمترو.

6ـ لا بد من إتباع اللوحات الإرشادية والاهتمام بسماع إشعارات وتنبيهات الإذاعة الداخلية التي تقولها وتوجهها للركاب.

7ـ احرص على مراعاة ومساعدة كبار السن والنساء والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة عن طريق السماح لهم بالمرور أولاً من بوابات التذاكر ومساعدتهم على الجلوس بمقاعد المترو.

8ـ احرص على نظافة المحطات والقطارات ولا تلقي القمامة على الرصيف.

9ـ إذا لاحظت شئ غريب أو اشتبهت في أي شيء مريب بالمحطة أو القطار يرجى التوجه إلى المسئولين وإبلاغ مسئول المحطة عن أي ملاحظات.

10ـ لا تقم باستخدام معدات السلامة والطوارئ من طفايات الحريق أو بلوف الطوارئ بالقطار إلا فى الحالات الطارئة فقط.

11ـ عند استخدام السلالم المتحركة يرجى إمساك الدرابزين والوقوف على السلم فى اتجاه النزول أو الصعود.

12ـ تبدأ غرامات المخالفين من 50 جنيه وتختلف حسب نوع المخالفة.

13ـ يقوم المسئولين بالمحطة بتحويل المخالفة للنيابة العامة فى حالة ارتكاب مخالفة تؤدى إلى الإضرار بمرفق المترو.