وظائف مترو الأنفاق 2021.. الرواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه

أعلنت شركة «RATP» الفرنسية العالمية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق، عن وظائف مترو الأنفاق 2021، وحاجتها إلى وظائف مدير هندسة صيانة ومهندس جدولة ونائب مدير هندسة العمليات ومدير تكنولوجيا المعلومات ومدير مراجعة التصميم والاختبار والتكليف وسائقي قطارات للتعيين الفوري، للعمل بالخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، لتزداد عمليات البحث خلال الساعات الماضية حول شروط وظائف مترو الأنفاق 2021.

وظائف مترو الأنفاق 2021.. رواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه

وكشف مصدر مسؤول في شركة RATP الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث، عن وظائف مترو الأنفاق 2021، والتي تمثلت في مدير مراجعة التصميم والاختبار والتكليف، ومهندس جدولة، ونائب مدير هندسة العمليات، ومدير تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى حاجتها إلى سائقي قطارات المترو، موضحا أنه من الممكن أن تصل الرواتب إلى 10 آلاف جنيه فأكثر، لوظائف المهندسين، فيما تصل رواتب وظيفة قائد قطار إلى 7 آلاف جنيه.

وظائف مترو الأنفاق 2021.. رواتب سائق القطارات تصل إلى 7 آلاف جنيه

وقال المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، إن وظائف مترو الأنفاق 2021، ستعمل على تسيير العمل بصورة منتظمة داخل الخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، منوها إلى أن الشركة الفرنسية تعمل على تقديم خدمات أوروبية لجميع مرتاديه من الركاب، وأن الخط الثالث تكلفته 97 مليار جنيه، مؤكدا أن التعيين سيكون فوريا، عقب عقد عدة اختبارات للمتقدمين للوظائف.

وظائف مترو الأنفاق 2021.. التعيين فوري بعد عدة اختبارات للمتقدمين

وأوضح المصدر أنه على من يتقدم إلى وظائف مترو الأنفاق 2021، الخاصة بمهن: مدير تكنولوجيا المعلومات، ومدير مراجعة التصميم والاختبار والتكليف، أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ، ولديه بعض الخبرات، أما مهندس جدولة، ونائب مدير هندسة العمليات، يجب أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة في التخصصات المطلوبة، شريطة الخبرة، أما وظيفة سائقي القطارات أن يكون حاصلًا على مؤهل فوق المتوسط أو مؤهل عالِ، شريطة أن يكون تخصصه إلكترونيات وميكانيكا، لافتا إلى أنّ راتب سائق القطار الذى سيجري تعيينه سيبدأ بـ7 آلاف جنيه، على أن يكون الراتب خلال فترة تدريبه 4500 جنيه.