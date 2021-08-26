نقابة الممثلين اللبنانين تتبرأ من دكتوراه محمد رمضان: اتعمل في كازينو

تبرأت نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتليفزيون في لبنان، برئاسة نعمة بدوي، من الدكتواره الفخرية التي حصل عليها الفنان محمد رمضان، في لبنان، وذلك بعد حالة الجدل التي أثيرت عبر منصات التواصل الاجتماعي.

نقابة الممثلين في لبنان تنفي تكريم محمد رمضان

وأصدرت نقابة الممثلين في لبنان، بيانًا قبل قليل، بشأن هذا الحدث، إذ قالت: «تداولت المواقع الصحفية الإلكترونية، ما نشره الممثل والمغني المصري محمد رمضان، عن تكريمه في بيروت، وتحديدًا في مهرجان يحمل اسم (أفضل الدولية) أقيم في كازينو لبنان، برعاية وزارة الثقافة اللبنانية، ونقابة ممثلي المسرح والإذاعة والتليفزيون، ونقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، ومنح الفنان رمضان لقب سفير الشباب العربي، فيما منحه المركز الألماني الدولي في بيروت شهادة دكتوراه فخرية في التمثيل والأداء الغنائي».

وتابعت: «يهم نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتليفزيون في لبنان (نقابة الممثلين)، أن توضح للرأي العام اللبناني والمصري والعربي، أنها لم تشارك في هذا التكريم لا من قريب ولا من بعيد، وهي ليست الجهة المخولة منح ألقاب سفراء أو غيرها من الألقاب».

نقابة الممثلين: لم نمنح أي لقب لأي فنان لبناني أو عربي عبر تاريخنا

وأضافت: «كما تعلن نقابة الممثلين في لبنان النقابة الأم، أول نقابة في لبنان والعالم العربي منذ نشأتها عام 1948، أنها لم تمنح أي لقب لأي فنان لبناني أو عربي عبر تاريخها، وبالتالي فإننا نرفض زج اسم نقابتنا وتاريخها في مواضيع سطحية شكلية لأن دأبنا هو الدفاع عن حقوق الممثل اللبناني، ودعمه وقيام أفضل العلاقات مع النقابات العربية الشقيقة».