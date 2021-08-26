أول تعليق لنقابة المهن الموسيقية اللبنانية عن «دكتوراه» محمد رمضان

نفى الفنان فريد بوسعيد، رئيس نقابة محترفي الموسيقى والغناء فى لبنان، «وهي تماثل فى مصر نقيب الموسيقيين»، علاقته بمنح الفنان محمد رمضان الدكتوراه الفخرية من الجامعة الألمانية ومنحه لقب سفير الشباب العربي عن التمثيل والغناء والاستعراض.

نقيب الموسيقيين اللبناني: لم نمنح الدكتوراه لأحد

وقال بوسعيد فى تصريحات لـ«الوطن»: «نحن لم نمنح الدكتوراه أو لقب سفير لمحمد رمضان ولا لنا علاقة بهذا الأمر ونفس الأمر بالنسبة لوزارة الثقافة، هذه لجنة خاصة هي التي أعطت التكريم له».

نقيب الموسيقيين اللبناني: حضرنا بشكل شخصي

وأضاف: «نحن لا يحق لنا أن نمنح أى شخص دكتوراه، ولم نقم له تكريم، فنحن حضرنا التكريم فقط مع المدير العام ومستشار وزير الثقافة».

كان الفنان محمد رمضان قد أعلن عن منحه الدكتوراه الفخرية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «الفس بوك»، وعلق قائلا: «شكراً معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي وشكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي».

يشار إلى أن «الوطن» تواصلت، مع الدكتور الخطيب، رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي، الذي أكد أن اسم مركزه هو «المركز الثقافي الألماني الدولي لبنان»، وهو معترف به في ألمانيا وكل الدول العربية، وأنه يمكن الحصول على شهادة دكتوراه كالتي حصل عليها الفنان محمد رمضان عن طريق الانتماء إلى المركز بدفع اشتراك العضوية البالغ قدره 100 دولار أمريكي.

يذكر أن الفنان محمد رمضان، كان قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا فى الساحل الشمالي وحضره ما يقرب من 50 ألف شخص وقدم فيه نحو 20 أغنية.