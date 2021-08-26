فى مشواره الفني الذى لم يتجاوز الـ10 أعوام، قدم عدد كبير من الأعمال الفنية «سينما ودراما ومسرح»، ليدخل مؤخراً عالم الغناء، هو الفنان محمد رمضان، الذى شهدت محركات البحث مؤخرا محاولة عدد من جمهوره عن حقيقة حصول الفنان محمد رمضان علي شهادة الدكتوراة.

حصل رمضان على الدكتورة الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي من المركز الثقافي الألماني في لبنان، كما حصل على لقب سفير الشباب العربي.

حقيقة حصول الفنان محمد رمضان علي شهادة الدكتوراة

وعبر رمضان عن سعادته بهذا الأمر، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، «شكراً معالي وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي وشكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي».

محمد رمضان لجمهوره: «هفضل عند وعدي للجمهور»

وظهر رمضان وسط مجموعة من الكوادر الفنية في لبنان خلال حفل تكريم كبير، وقال خلال التكريم: «الحمد لله درست في معهد الفنون المسرحية، وبعشق مهنتي وفاهمها كويس جدًا، ولذلك دوري أن جمهوري ينسى مشاكله في الساعة اللي بيشوفني فيها، وهفضل عند وعدي باستمرار لجمهوري».

رسائل دعم من الفنانين والجمهور

وتوالت علي «رمضان»، التعليقات من جمهوره وعدد من الفنانين الذين قدموا له التهنئة بما وصل إليه، وتكريمه الأخير ومنهم الفنانة بشرى، والبلوجر الشهيرعلياء، وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة والدة زوجة محمد رمضان

تأتي هذه الأحداث، بعد أيام قليلة من وفاة والدة زوجة محمد رمضان والذي تلقى عزاءها مساء الأحد الماضي بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من الفنانين والمشاهير، كان من بينهم: مصطفى كامل وعصام كاريكا وأحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين، يأتي ذلك بعدما أحيا محمد رمضان حفلا غنائيا كبيرا في بورتو مارينا بالساحل الشمالي، وقدم فيه عددا كبيرا من أغانيه المميزة، التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.