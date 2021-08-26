«دورات حلاقة وتنمية بشرية».. معلومات عن المركز الذي منح محمد رمضان الدكتوراه

أعلن الفنان محمد رمضان حصوله على دكتوراه فخرية ولقب سفير الشباب العربي، وتكريمه في بيروت بلبنان، مضيفا أن هذه التكريمات تحفزه على تقديم المزيد من الأعمال المتميزة.

وشكر رمضان، في منشور عبر «فيسبوك»، كلا من وزير الثقافة، ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين في لبنان، على منحه الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي.

وبمراجعة وثيقة منح محمد رمضان الدكتوراه، تبين أنها ممهورة بختم رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني في لبنان، الذي نرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عنه.

أسباب تأسيس المركز الثقافي الألماني

قال محمود الخطيب، مؤسس المركز الثقافي الالماني الدولي، إنه أسسه في عام 2007، بعد قرار من وزارة الخارجية الألمانية، بضرورة إلزام جميع طالبي جمع الشمل سواء زواج أو خطوبة طلاب الجامعات والمعاهد والكليات بضرورة تعليم اللغة الألمانية، لافتا إلى أن المركز مستقل ومجلس إدارته لبناني، وغير تابع للحكومة الألمانية.

ويظهر من البحث في صفحة المركز، أنه يقوم بتعليم اللغة الألمانية للمبتدئين، من قراءة وكتابة ومحادثة وسمع، ولا يرتبط بأي جامعات أو مؤسسات تعليمية.

وأضاف الخطيب في تصريحات، نقلها موقع «دنيا الوطن» الفلسطيني، في نوفمبر 2018، أن المركز الثقافي الألماني يقيم دورات لتعليم الألمانية والإنجليزية، ولديه شراكة مع المؤسسة الإسلامية لرعاية أطفال لبنان، لافتا إلى أنه قدم مساعدات وألبسة للأطفال إلى جانب مساعدات غذائية لعائلات محتاجة من مختلف الجنسيات في مخيمات ومنطقة صور في لبنان.

أنشطة المركز الثقافي الألماني

سرد مدير المركز الثقافي الألماني، أن الأنشطة تشمل دورات تدريبية في التنمية البشرية وتطوير الذات، وإقامة الانشطة الثقافية والبحث عن مواطن الإبداع وتكريم المبدعين والمتفوقين في كل المجالات، وتنظيم أمسيات شعرية من خلال الملتقى الثقافي الألماني الدولي، وندوات ومحاضرات، وأيام ثقافية وملتقيات، وورش تطوعية، وتنظيم معارض في الفنون التشكيلية والأشغال اليدوية والحرفية.

ويعمل المركز أيضا في الحلاقة، إذ أوضح الخطيب أن المركز لديه مشروع لحماية الأطفال من العنف الجسدي والنفسي والجنسي، ودورات تمريض وموسيقى للأطفال، ودورات حلاقة وتزيين نسائي ورجالي.

واختتم في إطار حديثه عن أنشطة المركز الثقافي الألماني: «نمنح شهادات دكتوراه فخرية لرفع مستوى الإبداع والثقافة لدى نخبة المجتمع من أصحاب المهارات والنجاح في ميادين عدة».