بعد «لوك» اللحية.. أحمد بدير يكشف حقيقة اعتزاله الفن

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة للفنان أحمد بدير بلحيته وهو يرتدي نظارة وجلبابا أبيضا، حيث اعتقد عدد كبير من المتابعين أن هذا «اللوك» يشير إلى اعتزاله الفن، وهناك من قال إن مظهره الجديد بسبب أحد الأعمال الفنية الجديدة.

من جانبه، قال الفنان أحمد بدير، ضاحكا، لـ«الوطن»، تلقيت عددا من الاتصالات بخصوص هذه الصورة، التي اعتقد البعض أنها تشير إلى اعتزالي الفن، ولم أكن أعلم أن هذه الصورة ستحدث كل هذه الضجة.

وأضاف بدير، أن الموضوع كله هو أن هذه الصورة لشخصية أجسدها في مسلسل من إنتاج مشترك بين سوريا ودبي بعنوان «ليالي الشمال»، وكنت في دبي لاستكمال تصوير مشاهدي، وعدت منذ أيام، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور عندما يتم عرضه.

أعمال أحمد بدير في رمضان

وشارك الفنان أحمد بدير، في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل «بين السما والأرض»، الذي شارك في بطولته بجانب هاني سلامة ودرة ومحمد ثروت وسوسن بدر ومحمد لطفي وندى موسي ويسرا اللوزي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف نجيب محفوظ وسيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج محمد العدل.

كما شارك في مسلسل «المداح»، الذي قام ببطولته بجانب حمادة هلال ونسرين طافش ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وهادى خفاجة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ورشة أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

وكُرِّم الفنان أحمد بدير مؤخرا في مهرجان الإسماعيلية السينمائي عن مجمل أعماله، وبالفعل تسلم درع المهرجان وأهدى التكريم لزوجته التي تقف بجواره طول مشواره الفني.