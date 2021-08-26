محمد رمضان يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لضحايا مرفأ بيروت

حرص الفنان محمد رمضان، على هامش زيارته إلى لبنان، على التواجد أمام النصب التذكاري، لضحايا مرفأ بيروت، الذي وقع في أغسطس لعام 2020.

ونشر محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو له، ظهر فيه في أثناء وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لضحايا مرفأ بيروت من الدفاع المدني اللبناني.

وظهر محمد رمضان في مقطع الفيديو، مرتديًا الزي الخاص بالدفاع المدني اللبناني، كما ظهر معه نجله «علي» أمام النصب التذكاري.

محمد رمضان يثير الجدل بحصوله على الدكتواره الفخرية

وكان محمد رمضان، أثار حالة جدلية خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلانه الحصول على الدكتوراه الفخرية، من قِبل المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان، وكذلك حصوله على لقب «سفير الشباب العربي».

ونشر الفنان محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مجموعة من الصور للتدكتواره الفخرية، معلقًا عليها بقوله: «شكراً معالي وزير الثقافة اللبناني و السيد نقيب الموسيقيين و نقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل و الأداء الغنائي و شكراً المركز الثقافي الألماني في #لبنان على منحي لقب #سفير_الشباب_العربي ».

نقابة الممثلين اللبنانية تتبرأ من دكتواره محمد رمضان

يذكر أنّ نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتليفزيون في لبنان (نقابة الممثلين)، تبرأت من الدكتوراه الفخرية التي حصل عليها محمد رمضان، إذ أكدت أنها أنها لم تشارك في هذا التكريم لا من قريب ولا من بعيد، وهي ليست الجهة المخولة منح ألقاب سفراء أو غيرها من الألقاب».