هاني شاكر عن شهادة دكتوراه محمد رمضان: «آخرها صورة تتعلق على الحيطة»

حالة من الجدل أثارها مجددًا الفنان محمد رمضان، بعد نشره صورة شهادة دكتوراه فخرية في التمثيل والآداء الغنائي، حصل عليها من المركز الثقافي الألماني في لبنان، بجانب حصوله على لقب سفير الشباب العربي، وهو ما أثار التساؤلات، حول حقيقة الشهادة وقيمتها، خاصة بعد حديث رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي، بأنها تساوي 100 دولار أمريكي، ويمكن لأي شخص الحصول عليها.

هاني شاكر يوضح قيمة شهادة دكتوراه محمد رمضان

وعن اعتماد هذه النوعية من الشهادات في العمل في مصر، قال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إن الشهادة التي حصل عليها محمد رمضان في التمثيل والآداء الغنائي، غير معتمدة في مصر نهائيًا، وليس لها أي قيمة سوى شرائها ووضعها على الحائط في المنزل، والتقاط الصور بجانبها فقط.

وأضاف هاني شاكر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك بعض الأشخاص «الطيبة»، التي تصدق هذا الكلام حول حصول محمد رمضان على لقب الدكتوراه في التمثيل والغناء، ولكن هذا غير صحيح، وأن الشهادات المُباعة ليس لها قيمة وغير معتمدة.

محمد رمضان يشكر وزير الثقافة اللبناني ونقيبي الموسيقيين والممثلين

ونشر محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» صورة الشهادة، وصورًا خاصة له مع بعض الفنانين اللبنانيين، معلقًا: «شكرا معالي وزير الثقافة اللبناني، ونقيب الموسيقيين، ونقيب الممثلين اللبنانيين على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، وشكرا المركز الثقافي الألماني في لبنان، على منحي لقب سفير الشباب العربي».

وأضاف «رمضان»: «الحمد لله درست في معهد الفنون المسرحية، وبعشق مهنتي وفاهمها كويس جدًا، ولذلك دوري أن جمهوري ينسى مشاكله في الساعة اللي بيشوفني فيها، وهفضل عند وعدي باستمرار لجمهوري».

شهادة دكتوراه فخرية لمحمد رمضان في التمثيل والآداء الموسيقي

وظهرت صورة محمد رمضان في الشهادة، ومكتوب عليها الدكتور محمد رمضان محمود حجازي، أستاذ التمثيل والآداء الغنائي، على أنه حصل على الشهادة تقديرًا لما بذله في نشر روح التسامح والعدالة والقيم الإنسانية والثقافية والعلمية، حسبما دون على الشهادة.