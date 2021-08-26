شروط وخطوت التقديم لوظائف مترو الأنفاق.. راتب يصل إلى 7 آلاف جنيه

يبحث سائقو القطارات عن وظائف مترو الأنفاق، منذ الإعلان عن إتاحة فرص عمل جديدة بهذه الهيئة، حيث كشفت شركة «RATP» الفرنسية العالمية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق، عن حاجتها إلى وظائف سائقي قطارات للتعيين الفوري، للعمل بالخط الثالث للمترو.

وأعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق، مؤخرا عن حاجاتها لتدريب وتعيين سائقين حاصلين على مؤهلات فوق متوسطة أو مؤهلات عليا برواتب 7 آلاف جنيه شهريا للعمل بمترو الأنفاق.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، طريقة التقديم لوظائف مترو الأنفاق، وفقًا لما حددته الشركة في بيان صادر لها، التي جاءت على النحو التالي:

على الراغبين في التقدم لشغل الوظائف التي تم الإعلان عنها من قبل مترو الأنفاق إرسال السيرة الذاتية معنونة بكلمة «سائق مترو» على هذا الميل recruitment@ratpdev.com وبعدها ينتظر الرد وتواصلهم معه.

شروط وظائف مترو الأنفاق 2021

ووضعت الشركة المسؤولة عن الخط الثالث لمترو الأنفاق شروطا للمطلوب تعيينهم في هذه الوظائف، أبرزها ما يلي:

- أن يكون سن المتقدم لشغل هذه الوظائف بين 21 إلى 40 سنة.

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل فوق متوسط أو مؤهل عالِ تخصص إلكترونيات أو ميكانيكا.

- أن يجتاز المتقدم الاختبارات طوال فترة التدريب من أجل تعيينه في هذه الوظائف.

- لا تشترط الشركة المسؤولة عن تشغيل مترو الأنفاق أن يكون المتقدمين لديهم خبرة فى قيادة قطارات مترو الأنفاق.

- أن يحضر المتقدم لشغل هذه الوظيفة أوراق توضح موقفه من التجنيد.

- سيكون العمل بهذه الوظائف 6 أيام في الأسبوع، وتبلغ عدد ساعات العمل 8 ساعات للشفت يوميا، وأن يكون موقفه من التجنيد محددا، كما سيحصل الشخص على راتب 4500 جنيه شهريا طوال فترة التدريب.