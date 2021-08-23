وظائف السكة الحديد 2021.. طريقة التقديم على 1750 وظيفة شاغرة

يواصل الشباب من الحاصلين على الدبلومات والمؤهلات العليا في التقديم على وظائف السكة الحديد، والتي يستمر التقديم بها حتى 8 سبتمبر المقبل، وهي 250 وظيفة مهندس ثالث، وذلك في تخصصات «ميكانيكا - كهرباء - مدني»، فضلا عن 1500 فني تخصصات مختلفة للعمل في مناطق هيئة السكة الحديد المنتشرة في القاهرة ومحافظات الجمهورية كافة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» طريقة التقديم في وظائف السكة الحديد وفقًا لما ورد في الإعلان الخاص بالهيئة عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية على النحو التالي:

وظائف السكة الحديد

ويتمّ التقديم على الوظائف على النحو التالي:

أولًا: بالنسبة للمهندسين

- للمتقدمين للعمل في حدود دائرة منطقة القاهرة: يشترط أن يكون من المقيمين في محافظات: (القاهرة - الجيزة - القليوبية) تخصصات (ميكانيكا - كهرباء - إلكترونيات والاتصالات الكهربية - مدني- حاسبات ونظم)، ويتم تقديم الطلب باسم مدير عام شؤون العاملين بمنطقة القاهرة بمجمع السكة الحديد/ فوق نفق شبرا - القاهرة.

- للمتقدمين للعمل في حدود دائرة منطقة وسط الدلتا بطنطا: يشترط أن يكون من المقيمين في محافظات: (الغربية - المنوفية - الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط) تخصصات (ميكانيكا - كهرباء - إلكترونيات والاتصالات الكهربية - حاسبات ونظم - مدني)، ويتم تقديم الطلب باسم مدير عام شؤون العاملين بمنطقة وسط الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة طنطا.

- أما المتقدمين للعمل بحدود دائرة منطقة غرب الدلتا بالإسكندرية: يشترط أن يكون من المقيمين في محافظات: (الإسكندرية - البحيرة - مطروح) تخصصات (ميكانيكا - كهرباء - إلكترونيات والاتصالات الكهربية - حاسبات ونظم - مدني)، ويتم تقديم الطلب باسم مدير عام شؤون العاملين بمنطقة غرب الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة الإسكندرية.

- وللمتقدمين للعمل بحدود دائرة منطقة شرق الدلتا بالزقازيق: يشترط أن يكون من المقيمين في محافظات: ( الشرقية - الإسماعيلية - السويس - بور سعيد - شمال سيناء - جنوب سيناء) تخصصات (ميكانيكا - كهرباء -إلكترونيات والاتصالات الكهربية - حاسبات ونظم - مدني)، ويتم تقديم الطلب باسم/ مدير عام شؤون العاملين بمنطقة شرق الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة الزقازيق.

- وللمتقدمين للعمل بحدود دائرة المنطقة الوسطى: يشترط أن يكون من المقيمين في محافظات: (أسيوط - سوهاج - قنا - المنيا - بني سويف - الفيوم - الوادي الجديد) تخصصات (ميكانيكا - كهرباء- إلكترونيات والاتصالات الكهربية - حاسبات ونظم - مدني)، ويتم تقديم الطلب باسم/ مدير عام شؤون العاملين بالمنطقة الوسطى بديوان عام المنطقة بمحطة أسيوط.

- أما بالنسبة للمتقدمين للعمل بحدود دائرة المنطقة الجنوبية أن يكون من المقيمين في محافظات (أسوان - الأقصر - البحر الأحمر) تخصصات (ميكانيكا -إلكترونيات والاتصالات الكهربية - حاسبات ونظم - مدني)، ويتم تقديم الطلب باسم/ مدير عام شؤون العاملين بالمنطقة الجنوبية بديوان عام المنطقة بمحطة أسوان.

ويرفق المتقدمين في ملف مع الطلب سيرة ذاتية بها صور المستندات الآتية:

1. المؤهل الدراسي.

2. شهادة الميلاد بالكمبيوتر حديثة.

3. بطاقة الرقم القومي سارية.

4. شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو المؤقت.

5. شهادة عضوية نقابة المهندسين حديثة (عام 2021).

6. كارنيه نقابة المهندسين حديث (عام 2021).

7. 4 صور شخصية 4× 6.

8. صحيفة الحالة الجنائية باسم هيئة السكة الحديد.

9. أصل الحوالة البريدية.

10. رقم التليفون المحمول الشخصي للمتقدم للتواصل عن طريق واتساب.

ثانيًا: بالنسبة للدبلومات

على الراغبين تقديم الطلبات وفقًا للتوزيع الجغرافي الآتي:

- المتقدمون للعمل في حدود دائرة منطقة القاهرة والمقيمين في محافظات: (القاهرة - الجيزة - القليوبية)، يُقدّم باسم/ مدير عام شؤون العاملين بمنطقة القاهرة بمجمع السكة الحديد فوق نفق شبرا - القاهرة.

- المتقدمين للعمل في حدود دائرة منطقة وسط الدلتا بطنطا والمقيمين في محافظات (الغربية - المنوفية - الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط)، باسم/ مدير عام شؤون العاملين بمنطقة وسط الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة طنطا.

- المتقدمون للعمل بحدود دائرة منطقة غرب الدلتا بالإسكندرية والمقيمين في محافظات (الإسكندرية - البحيرة - مطروح)، باسم/ مدير عام شؤون العاملين بمنطقة غرب الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة الإسكندرية.

- المتقدمون للعمل بحدود دائرة منطقة شرق الدلتا بالزقازيق والمقيمين في محافظات (الشرقية - الإسماعيلية - السويس - بور سعيد - شمال سيناء - جنوب سيناء)، باسم/ مدير عام شؤون العاملين بمنطقة شرق الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة الزقازيق .

- المتقدمون للعمل بحدود دائرة المنطقة الوسطى والمقيمين في محافظات (أسيوط - سوهاج - المنيا - بني سويف - الفيوم - قنا - الوادي الجديد)، باسم/ مدير عام شؤون العاملين بمنطقة الوسطى بديوان عام المنطقة بمحطة أسيوط.

- المتقدمون للعمل بحدود دائرة المنطقة الجنوبية والمقيمين في محافظات (أسوان - الأقصر- البحر الأحمر)، باسم/ مدير عام شؤون العاملين بالمنطقة الجنوبية بديوان عام المنطقة بمحطة أسوان.

ويرفق الطلب بصور المستندات الآتية:

1. المؤهل الدراسي.

2. شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة.

3. بطاقة الرقم القومي سارية.

4. أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو المؤقت.

5. 4 صور شخصية 4× 6.

6. صحيفة الحالة الجنائية باسم هيئة السكك الحديد.

7. أصل الحوالة البريدية.

8. ملف ورق حجم كبير.

9. رقم التليفون الشخصي للمتقدم للتواصل على واتساب إلزامي.