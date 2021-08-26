نقيب فناني لبنان يكشف لـ«الوطن» موقفهم من دكتوراه محمد رمضان

قال الفنان اللبناني جهاد الأطرش، نقيب الفنانين المحترفين في لبنان، إن النقابة لم تكن متواجدة في الحفل الذي شهد تكريم الفنان محمد رمضان، ومنحه الدكتوراه الفخرية، فضلًا عن منحه لقب «سفير الشباب العربي»، مؤكدًا «نقابتنا لم تكن موجودة».

وقال جهاد الأطرش، لـ«الوطن»، إنّه سيُجرى مخاطبة لوزارة الثقافة اللبنانية، غدًا، للوقوف على التفاصيل الكاملة حول منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية، لافتًا إلى أنّ هذا الحفل جاء تحت رعايتها، فيما حضر على الصمد، مدير عام الوزارة مندوبًا عن الوزير نفسه.

وأشار إلى أنّ محمد رمضان، لم يُشر في منشوره عبر صفحته على موقع «فيس بوك»، إلى نقابة الفنانين المحترفين، فيما شكر نقابة محترفي الموسيقى والغناء وكذلك نقابة الممثلين.

محمد رمضان يعلن حصوله على الدكتوراه الفخرية

وكان الفنان محمد رمضان، قد أعلن عن حصوله على الدكتوراه الفخرية، من قبل المركز الثقافي الألماني في لبنان، وكذلك لقب سفير الشباب العربي، ما أثار حالة جدل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات الماضية.

ونشر محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مجموعة من الصور خلال التكريم، معلقًا عليها بقوله: «شكرا معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي وشكرا المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي».

محمد رمضان يرتدي زي الدفاع المدني في لبنان

وحرص محمد رمضان، على هامش زيارته في لبنان، على زيارة النصب التذكاري لضحايا مرفأ بيروت، إذ ظهر مرتديًا زي الدفاع المدني هناك، كما وضع إكليلًا من الزهور أمام النصب، وذلك بصحبة نجله علي.