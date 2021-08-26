القصة الكاملة لدكتوراه محمد رمضان ومنحه لقب سفير: مطلعتش «نمبر وان»

لا زالت ردود الأفعال تتوالى، على ما أعلنه الفنان محمد رمضان، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بحصوله على الدكتوراه الفخرية، ومنحه لقب سفير الشباب العربي، من عدة جهات في لبنان.

حيث كتب رمضان على «فيس بوك»: «شكرا معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي وشكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي».

ووجهت اتهامات للفنان محمد رمضان، الشهير بـ«نمبر وان»، بمحاولة التدليس وإضفاء صفة رسمية على الشهادات التي نشر صورها على صفحاته الرسمية، حيث اتضح من الصور أنه لم تمنحه أي من النقابات المذكورة، أو وزارة الثقافة اللبنانية، شهادة الدكتوراه الفخرية، كما أن المركز الثقافي الألماني في لبنان، لم يمنحه لقب سفير الشباب العربي.

حقيقة الدكتوراه الفخرية لـ محمد رمضان

والقصة التي كشفتها «الوطن»، بالتواصل مع محمود عبدالله الخطيب، رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان، أنه هو من منح الفنان محمد رمضان شهادة الدكتوراه الفخرية، وأن المركز مؤسسة أهلية معترف بها، لكنها ليست تابعة للحكومة الألمانية أو اللبنانية، وليس لها أي توجهات سياسية، وغير هادفة للربح، وأنها مسجلة تحت رقم 3437236.

والمركز الذي يتخذ من لبنان مقرا رئيسيا له، من أهدافه تنظيم الندوات والمحاضرات والمعارض والمسابقات الفنية والمهرجانات والأنشطة الثقافية، وقال رئيس مجلس إدارته لـ«الوطن»، إنه يمكن الحصول على شهادة الدكتوراه الفخرية منه عبر تسديد اشتراك سنوي قدره 100 دولار، والتمتع بمميزات العضوية.

نفت السفارة الألمانية بالقاهرة علاقة الحكومة الألمانية بما يسمى المركز الثقافي الألماني الدولي ببيروت، و اكدت خلال البيان «أنه ليست كل المؤسسات أو الشركات التي تقدم أو تستخدم كلمة ألمانيا، معتمدة وتابعة للحكومة الألمانية»، وأضافت «لا علاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمى بالمركز الثقافي الألماني بلبنان».

حقيقة منح محمد رمضان لقب سفير الشباب العربي

أما لقب سفير الشباب العربي، فجاء بحسب الشهادة التي أرفقها الفنان محمد رمضان، من قبل مهرجان أفضل الدولية، وتضمنت الشهادة لوجو واسماء وزير الثقافة اللبناني عباس مرتضى، ونقيب ممثلي المسرح والسينما والاذاعة عبدالرحمن الشامي، ورئيس مهرجان أفضل مازن نوري.

اللافت في شهادة «سفير الشباب العربي» التي حصل عليها محمد رمضان، ونشرها على صفحته عدم حملها أي توقيعات، إلا أن مازن نوري رئيس المهرجان المشار إليه أكد في تصريحات صحفية له، إنه من منح الفنان محمد رمضان هذا اللقب إلى جانب تكريم شخصيات أخرى.

فيما تبرأت النقابات الفنية من تلك الشهادات التي منحت للفنان محمد رمضان، وذلك في تصريحات صحفية، لكل من نقيب الفنانين المحترفين في لبنان، جهاد الأطرش الذي أكد أنه لا علاقة له بما أعلنه الفنان وأن النقابة لم تكن حاضرة الاحتفال من الأساس، كما أكد نقيب محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، فريد أبوسعيد، أنه لا يحق للنقابة منح أي دكتوراة أو لقب سفير، وأن علاقته بالموضوع أنه كان مدعو للحفل الذي أشار إليه محمد رمضان.

بيان من وزارة الثقافة اللبنانية

فيما اصدرت وزارة الثقافة اللبنانية، بيان هي الأخرى تتبرأ فيه من دكتوراه محمد رمضان، وأشارت الوزارة إلى أنها رعت حفل مهرجان أفضل الدولية في كازينو لبنان، من باب تقديم الرعاية المعنوية لمختلف النشاطات الثقافية، إلا أن دورها كان مقتصر على الرعاية فقط دون الدخول في تفاصيل الأسماء المكرمة وبالتالي هي لم تمنح لا الجوائز ولا الدكتوراه الفخرية ولا ألقاب لأي من المشاركين كونها ليست الجهة المخولة للقيام بذلك.