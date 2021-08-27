للمعلمين والطلاب.. أهم النصائح عند التطعيم بلقاح كورونا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تطعيم جميع المعلمين وطلاب المرحلة الثانوية بلقاح فيروس كورونا، قبل بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022، وذلك في إطار حرصها على الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين وعودة الدراسة لطبيعتها، مؤكدة أن جميع أعمال التعطيم تتم بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وفي سياق متصل، قدمت الدكتورة مروة شعير، الباحث بمعهد بحوث الأغذية مجموعة من النصائح المهمة للمعلمين والطلاب بشأن التطعيم بلقاح فيروس كورونا في السطور التالية:

- التوقف عن التدخين حيث إن هناك العديد من الدراسات التي أكدت أن التدخين قادر على خفض فعالية اللقاحات بشكل كبير، وقد أرجعت الدراسات ذلك إلى احتمالية الثأثير السئ للتبغ على كفاءة الجهاز المناعي.

- ممارسة رياضة المشى يوميا لمدة 30 دقيقة على الأقل وإجراء تمارين للذراعين، حيث إن تمارين الذراعين وخصوصا قبل تلقي اللقاح ثبتت فاعليتها.

- النوم الجيد من 6/8 ساعات متواصلة يوميا.

- الاهتمام بتناول مصادر «prebiotics» كالألبان المتخمرة كالزبادى والرايب وأيضا «prebiotics» كالأغذية الغنية بالألياف.

- تناول الأغذية البرتقالية اللون كالبطاطا والجزر والقرع والباباز والمانجو.

- الامتناع عن الحلويات والأغذية المصنعة والأغذية المملحة والتقليل من الدقيق الأبيض.

- التخلص من الوزن الزائد، خاصة في محيط البطن لأنه كفيل بأن يقلل كفاءة فاعلية الجهاز المناعي للإنسان، فقديما قبل 2019، أثبتت الدراسات أن متلقي لقاح الأنفلونزا من المصابين بالسمنة كانوا أكثر عرضة بالإصابة بالإنفلونزا مقارنة بمتلقي اللقاح من أصحاب الأوزان المثالية.

- الحفاظ على مستويات السكر في الدم وكذلك مستويات ضغط الدم مستقرة.

وأضاف «مروة» في تصريحات لـ «الوطن» أنه بالنسبة للطلاب يجب الآتي:

- الحرص على مراعاة التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية وعدم إهمال وجبة الإفطار، والحرص على تناول ملعقة عسل نحل صباحا، ومصدرا لفيتامين سي كالجوافة والبرتقال.